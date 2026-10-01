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Güllü davası: ilk duruşma için oğlu adliyede

Yalova'da geçen yıl ölen sanatçı Gül Tut'un (Güllü) ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile menajeri adliyede.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Güllü davası: ilk duruşma için oğlu adliyede

dava süreci ve iddianame:

Yalova'da geçen yıl hayatını kaybeden, kamuoyunda "Güllü" adıyla tanınan Gül Tut'un ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün yapılıyor. Olayla ilgili soruşturma, 26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek yaşamını yitirmesi üzerine başlatıldı.

Davanın görüldüğü Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter hakkında, iddianamede "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılama talep ediliyor. Olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında ise iddianamede "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

adliye önündeki görüntü ve bekleyiş:

Duruşma öncesinde Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, Yalova Adliyesi'ne geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Tuğberk ile birlikte, Güllü'nün menajeri Çiğdem Deniz Emir'in de adliyede olduğu görüldü.

Adliye önünde basın mensuplarının bekleyişi sürerken, mahkeme salonunda yapılacak duruşmanın içeriği ve tanık beyanları takip edilecek. Soruşturma ve iddianame kapsamında somut delillerin, tanık anlatımlarının ve sanık savunmalarının duruşmada ele alınması bekleniyor.

Güllü davasının ilk duruşması için oğlu Tuğberk Yalova Adliyesi&#039;nde

Güllü davasının ilk duruşması için oğlu Tuğberk Yalova Adliyesi'nde

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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