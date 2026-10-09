Güllü davası yargı sürecine devam ediyor: oğlu Tuğberk Yağız Gülter adliyede
Davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Yalova'da yaşamını yitiren sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sonucu açılan davada tarafların ve kamuoyunun ilgisi sürüyor.
duruşma öncesi gelişmeler:
Duruşma öncesinde sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ile Merve Uçanok Yalova Adliyesi'ne giriş yaptı. Adliye çevresinde hareketlilik gözlenirken, duruşmanın kısa süre içinde başlaması bekleniyor.
olaya ilişkin bilgiler:
Kamuoyunda 'Güllü' olarak tanınan Gül Tut, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin 6'ncı katındaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava, bugün Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.
Duruşmayla ilgili gelişmeler mahkeme salonundan geldikçe aktarılacak.
YALOVA'DA HAYATINI KAYBEDEN SANATÇI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVANIN İKİNCİ DURUŞMASI BUGÜN GÖRÜLÜYOR. DURUŞMA ÖNCESİNDE GÜLLÜ'NÜN OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER İLE MERVE UÇANOK, YALOVA ADLİYESİ'NE GİRİŞ YAPTI.
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