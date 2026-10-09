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Güllü davasında mahkeme sanığı 'üstsoya kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı

Güllü davasında mahkeme, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter'i 'üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 15:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Güllü davasında mahkeme sanığı 'üstsoya kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı

Güllü davasında mahkeme sanığı 'üstsoya kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırdı

mahkeme kararı:

Kamuoyunda 'Güllü' olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen dava kapsamında duruşma sonunda mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter, 'üstsoya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

sanığın savunması:

Duruşmada savunma yapan Gülter, annesinin ölümünün kaza olduğunu ileri sürerek suçlamaları reddetti. Sanık, olay anında arkasının dönük olduğunu belirterek, 'Annemin düştüğünü görmedim, görseydim tutardım' ifadelerini kullandı ve kasıt iddiasını kabul etmedi.

savcı mütalaası:

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti, savcının talebine uygun olarak hüküm kurdu ve Gülter'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

ŞARKICI GÜLLÜ&#039;NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER, &quot;ÜSTSOYA KARŞI...

ŞARKICI GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA TUTUKLU SANIK TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER, "ÜSTSOYA KARŞI TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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