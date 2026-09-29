Gülnar'da hibe destekli badem bahçelerinde ilk hasat heyecanı

ilk hasat Köseçobanlı'da:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan badem fidanları ürün vermeye başladı. Proje kapsamında Mersin genelinde 34 bin 204, Gülnar ilçesinde ise 23 bin 288 adet fidan dağıtımı yapıldı. Geçmiş yıllarda dikilen fidanların gelişimleri takip edilirken, Köseçobanlı Mahallesi'ndeki 2021 dikimlerine ait bahçelerde ilk hasat heyecanı yaşanıyor.

Köseçobanlı'da yaşayan Köprübaşı ailesi de 2021 yılında yüzde 50 hibe desteğiyle temin ettikleri badem fidanlarından bu yıl ilk ürünlerini almaya başladı. Ailenin fertlerinden Ali İhsan Köprübaşı süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "Biz fidanlarımızı 2021 yılında Büyükşehir Belediyesinden yüzde 50 hibe desteğiyle almıştık. Bu yıl ilk hasadımızı yapıyoruz. Belediyeden aldığımız fidanlardan hem gelişim hem de rekolte anlamında memnunuz. Yine bu yıl hibe desteği olduğunu duyduk. Bahçemizdeki eksik noktaları da bu destekten yararlanarak tamamlamayı planlıyoruz."

Sevim Köprübaşı de ilk hasadın aile için ayrı bir heyecan olduğunu belirterek, "Evimiz ve bahçemiz Köseçobanlı’da. Yılın yarısını burada, yarısını Mersin’de geçiriyoruz. Eşim ve 2 çocuğumuzla bahçemizde hasatla ilgileniyoruz. Bu ilk hasadımız. İnşallah bize gelir getirecek. Büyükşehir Belediyesine ve Vahap Beye çok teşekkür ediyoruz" dedi.

projenin hedefleri ve sürdürülebilir üretime katkısı:

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Badem Fidanı Dağıtım Projesi ile bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun badem çeşitlerinin üreticilerle buluşturulması amaçlanıyor. Kurumda görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu projenin kapsamını şu sözlerle özetledi: "Mersin genelinde 34 bin 204, Gülnar ilçemizde ise 23 bin 288 adet badem fidanı dağıtımını gerçekleştirdik. Geçmiş yıllarda dağıtımı gerçekleştirilen badem fidanları bugün hasat dönemine ulaştı. Üreticilerden gelen talepler doğrultusunda, bu yıl da yöreye uygun çeşitler esas alınarak yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yapılacak. Amacımız; üreticilerimizin doğru ürünlerle sürdürülebilir üretim yapmalarını desteklemek ve tarım gelirlerinin artmasına katkı sağlamak".

Yetkililer, projeyle yeni badem bahçelerinin kurulmasını teşvik etmeyi, uygun çeşitlerin yaygınlaştırılmasını sağlamayı ve tarımsal üretimin sürekliliğine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtiyor. Dağıtımlar, üreticilerin talepleri ve saha ihtiyaçları doğrultusunda takip edilerek bu yıl da yüzde 50 hibeli desteklerin sürdürülmesi planlanıyor.

Üreticiler ilk hasattan memnun olduklarını, elde edilecek gelirle mevcut işletmelerini büyütme veya yeni üretim alanları oluşturma hedefinde olduklarını ifade ediyor. Projenin saha izleme ve destek mekanizmaları sayesinde bölgedeki badem üretiminin giderek güçlenmesi bekleniyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİYLE DAĞITILAN BADEM FİDANLARI ÜRÜN VERMEYE BAŞLADI.