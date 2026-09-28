gülnar'da üç mahallenin ortak yolu baştan sona yenilendi

Gülnar'da Bulgara Caddesi yeniden kullanıma açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar ilçesinde Akdeniz, Ayvalı ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullanımında olan Bulgara Caddesi'nde kapsamlı yenileme çalışmasını tamamladı. Yapılan düzenlemelerle cadde hem altyapı hem de üstyapı açısından daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi.

altyapı düzenlemeleri ve asfalt uygulaması:

Çalışmalar öncelikle MESKİ tarafından yürütülen altyapı yenilemeleriyle başladı. Mevcut içme suyu hattında yapılan müdahalelerin ardından yol yüzeyinde üstyapı işlemleri uygulandı. Yenileme kapsamında bin 100 metre uzunluğundaki caddede yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı ve yolun taşıt ile yaya trafiğine uygun hale gelmesi sağlandı.

mahaller ve çevreye etkisi:

Bulgara Caddesi, Gülnar çarşı merkezinden başlayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Orman Müdürlüğü ile çeşitli yerleşim birimlerini birbirine bağlıyor. Yenilenen yol, bölgedeki bağ, bahçe ve tarımsal üretim alanlarına erişimi kolaylaştırarak günlük yaşam ve üretim faaliyetlerinde olumlu etkiler oluşturdu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projenin yerel iletişiminden sorumlu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Dinç, 'MESKİ ekiplerimizce caddemizde içme suyu hattında yenileme çalışması da yapıldı. Bin 100 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Gerekli yatay ve düşey işaretlemeler ile kaldırım çalışmasının da tamamlanmasıyla yolumuz hizmete açıldı' dedi.

Yetkililer, yolun bakım ve işaretleme çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki dönemde kullanımda doğabilecek ihtiyaçlara göre ilave düzenlemeler yapılacağını belirtti. Yenileme projesi, bölge sakinleri ve üreticiler için ulaşımda süreklilik ve güvenlik sağlamayı hedefliyor.

MERSİN’DE 3 MAHALLENİN ORTAK KULLANDIĞI BİN 100 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YOL, ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN YAKLAŞIK 2 BİN TON SICAK ASFALT KULLANILARAK YENİLENDİ.