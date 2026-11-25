Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Gülsan Sanayi Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Projenin hedefi, bölgenin daha düzenli, modern ve yaşanabilir bir yapıya kavuşmasını sağlayarak kent kimliğine katkı sunmak.

Uzlaşma süreci ve kentsel dönüşüm ofisleri:

Proje kapsamında hak sahipleriyle yürütülen görüşmeler, oluşturulan Kentsel Dönüşüm Ofisleri aracılığıyla şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülüyor. Ofislerde vatandaşlar süreçle ilgili bilgi alabiliyor, taleplerini doğrudan iletebiliyor. Bu yaklaşım sayesinde alanda yüzde 96 oranında uzlaşma sağlanmış durumda.

Yıkım çalışmaları ve kalan işler:

Uzlaşma oranının yüksek olması sahadaki ilerlemeyi hızlandırdı. Dönüşüm alanında yapıların yüzde 99u boşaltıldı. Toplamda 744 yapı ve bin 496 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı; bu sayede sahadaki yıkım oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı. Kalan yıkım çalışmaları ise tahliyesi tamamlanan parsellerde planlı ve kontrollü biçimde sürdürüyor.

Toybelen'e taşınma ve yeni ticaret alanları:

Dönüşüm kapsamında esnafın Toybelen Sanayi Sitesi'ne taşınma süreci devam ediyor. Taşınan esnaflar yeni, modern iş yerlerine kavuşurken Toybelen'de ticari hareketlilik artıyor. Bu ihtiyaçlara cevap olarak Toybelen'de 21 bağımsız birimden oluşan restoran ve lokanta alanlarının inşaatları sürüyor; bu alanların yüzde 80i tamamlandı ve kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan sürecin önemine değinerek şunları söyledi: "Kentsel dönüşüm, yalnızca eski ve yıpranmış yapıların yenilenmesinden ibaret değil; şehirlerin geleceğini güvenli, sağlıklı ve planlı bir şekilde inşa etmenin de en önemli adımlarından biri. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu farkındalıkla dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi’nde yürüttüğümüz çalışma da Samsun’umuz için önemli bir fırsat sunuyor. Bir taraftan bölgenin daha modern, güvenli, düzenli ve yaşanabilir bir yapıya kavuşmasını hedeflerken bir taraftan da kent kimliğini güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Dönüşümü planlarken yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecek nesillerin beklentilerine de cevap vermesini amaçlıyoruz. Bu anlayışla Gülsan’da dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Yüzde 96 uzlaşma ve yüzde 85 yıkım oranı ile önemli bir mesafeyi geri de bıraktık. Ekiplerimizin alanda hummalı çalışması devam ediyor. Biz süreci uzlaşmacı ve şeffaf bir modelle sürdürürken bu yolda bizimle yürüyen, yanımızda olan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, sürecin uzlaşmacı ve planlı bir yaklaşımla devam edeceğini vurguluyor; kalan işler tamamlandıkça bölgenin yeni yaşam alanına dönüşmesinin hızlanması bekleniyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN GÜLSAN SANAYİ SİTESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. ESNAF VE HAK SAHİPLERİYLE YÜZDE 96 UZLAŞMA SAĞLANAN DÖNÜŞÜMDE YIKIM ORANI İSE YÜZDE 85’E ULAŞTI.