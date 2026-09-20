Gülsen Tuncer için Şişli'de veda: sanat dünyası son yolculuğunda bir araya geldi

Cenaze töreni:

Uzun süredir beyin tümörü tedavisi gören Gülsen Tuncer, 17 Eylül'de hayatını kaybetti. Usta oyuncu, seslendirme sanatçısı ve akademisyen olarak tanınan Tuncer için öğle namazının ardından Şişli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aşk-ı Memnu dizisindeki Arsen Hanım rolüyle geniş kitlelerce tanınan sanatçının vefatı, sanat camiasında ve izleyicileri arasında derin üzüntüye yol açtı.

Katılımcılar ve vedalar:

Cenaze törenine Tuncer'in eşi Engin Ayça ile birlikte, oyuncular Suna Selen, Erdal Özyağcılar, Serdar Gökhan ve Cihat Tamer gibi isimlerin yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda kişi, ailesi, yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Törende duygusal anlar yaşandı; törene gelenler Tuncer'e son görevlerini yerine getirdi.

Cenaze namazının ardından usta oyuncunun naaşı defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü. Tören, Tuncer'in sanat yaşamına ve halka dokunan mirasına dikkat çeken konuşmalar ve vedalarla son buldu.

KANSER NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN USTA OYUNCU, SESLENDİRME SANATÇISI VE AKADEMİSYEN GÜLSEN TUNCER, İSTANBUL ŞİŞLİ'DE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.