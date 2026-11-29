Gülsoy yeniden başkan seçildi

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin 2026 Yılı Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yoğun katılımla Kayseri Ticaret Odası (KTO) M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda yönetim ve denetim kurulları belirlendi; ortakların kararıyla Ömer Gülsoy dört yıllığına yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

divan seçimi ve toplantı süreci:

Genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla açıldı. Divan Başkanlığına Mehmet Sarıalp, divan üyeliklerine ise Ali Koray Özandaç ile Tansel Tuğrul seçildi. Divan Başkanı Mehmet Sarıalp, kooperatifin hedeflerine ve projenin önemine dikkat çekerek üyelerin kararlılığını ve projenin sürdürülebilirliğini vurguladı.

gülsoy'un mesajı ve proje vurgusu:

Kürsüye çıkan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, projenin Kayseri ve Türkiye ekonomisine katkısına işaret etti: "Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimize, Kayseri’mize ve ülkemize katkı sağlayacak bir proje ortaya koymak için yoğun bir gayret içerisindeyiz." Gülsoy, arsanın satın alındığını belirterek TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ile yapım sürecine ilişkin istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Genel kurulda Kooperatif Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Köksal tarafından projenin son durumu hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. İnşaatın güvenli başlaması ve tamamlanması amacıyla hazırlanan farklı alternatifler ortakların değerlendirmesine sunuldu; üyeler görüşlerini paylaştı ve ortak akıl çerçevesinde tartışmalar yürütüldü.

Gündem maddeleriyle ilgili oylamalar sonucunda tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine Erol Sırıklı, Hasan Köksal, Mustafa Okutan ve Hacı Bekir Kuzucu seçilirken, Denetim Kurulu’na Ali Doğan, Selim Kadir Sepici ve Ahmet Emre Sönmez getirildi.

Başkan Gülsoy, üyelerin işyeri sahibi olma süreçlerinin "en güvenli şekilde" yürütülmesi için gayret edildiğini ifade etti: "Üyelerimizin isteği ve kararı neyse o en verimli, en kaliteli ve en düşük maliyetli şekilde yapılsın diye uğraşıyoruz."

Olağanüstü genel kurulun "uhulet ve suhulet içerisinde" geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülsoy, katılım gösteren tüm ortaklara teşekkür etti ve yeni dönemde projeyi hayata geçirmek için çalışmaların hızla süreceğini bildirdi.

S.S. KAYSERİ TİCARET KARMA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ’NİN 2026 YILI OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.