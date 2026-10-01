Dolar 49,0302 +0,03%
Euro 55,4595 -0,15%
Bist 12.333,39 +3,23%
Altın Gram 6.629,37 +0,45%
EUR/USD 1,1289 -0,40%
Brent Petrol 99,81 +1,82%
--°

Gülsoy’dan komitelere mektup: ahilik ve birlik vurgusu

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 3 Ekim seçimleri öncesi komitelere gönderdiği mektupta ahilik, basiretli ticaret ve seçim sonrası birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 14:12

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gülsoy’dan komitelere mektup: ahilik ve birlik vurgusu

KTO başkanından seçim öncesi çağrı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 3 Ekim'de gerçekleştirilecek Oda Organ Seçimleri öncesinde komite üyelerine yazdığı mektupta ahilik değerlerine, vefa bilincine ve ortak akla vurgu yaptı. Gülsoy, mektubunda herhangi bir şahsi ikbal peşinde olmadıklarını, tek amaçlarının Kayseri'ye ve ülkeye hizmet etmek olduğunu belirtti.

ahilik, sorumluluk ve ticaret anlayışı:

Mektubunda kültürel ve manevi miras olan Ahilik'i sadece söylemde değil, özde yaşatacaklarını ifade eden Gülsoy, bunun gelecek kuşaklara bırakılacak en kıymetli miras olduğunu söyledi. Gülsoy, mektubunda 'Evvel refîk, bâde'l-tarîk' ifadesine atıfta bulunarak yol arkadaşlığına önem verdiğini belirtti ve üyelerine teşekkür etti.

Başkan, ticaretin zorluklarına karşı basiretli tüccar kimliğiyle hareket edeceklerini vurguladı. Mektupta yer alan ifadeler arasında; 'rızkın onda dokuzu ticarettedir' anlayışıyla hareket eden, riskin ticarette yoğun olduğunun bilincinde iş insanları oldukları; dönemsel sıkıntılara rağmen 'enseyi karartmadan' rotayı bilen bir kaptan edasıyla yoluna devam edecekleri yer aldı. Gülsoy, bu çerçevede ailevi ve ticari zorlukların etkileyebileceğini kabul etmekle birlikte, kararlılıktan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

seçim süreci, rekabet ve sonrası:

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerinde Gülsoy, seçimin doğası gereği bir rekabet olduğunu kabul ettiğini ancak seçimin ardından kazananların sandığı zedelemeden herkesle kucaklaşması gerektiğini ifade etti. Mektupta, seçim dönemindeki ayrılıkların seçimi takiben bir kenara bırakılması ve tüm komite üyelerine eşit mesafede hizmet edilmesinin bir lütuf değil, Ahilik kültürünün yüklediği bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Rekabet metaforu olarak yağlı güreşten örnek veren Gülsoy, 'bu kıspeti giydiyseniz; rakibinizin sırtını yere getireceksiniz' sözleriyle seçimlerde mücadeleci olunacağı mesajını verirken, aynı zamanda 'yendikten sonra sarılıp kucaklaşacağız' diyerek seçim sonrası birliği öne çıkardı. Başkan, tüm komite adaylarını her komiteden eksiksiz ve firesiz görmek istediğini belirtti ve 2030 vizyonuna ulaşmak için üyelerin fedakârlığını takdir etti.

Gülsoy mektubunu, Kayseri'nin bereketi, tüccar ve esnafın alın terinin zayi olmaması, birliğin korunması temennileriyle tamamladı ve üyelerine selam ile dua gönderdi. Mektubun tonu, hem rekabetin ciddiyetini hem de seçim sonrası ortak hizmet sorumluluğunu eş zamanlı olarak öne çıkardı.

Ömer Gülsoy'un mektubu, KTO üyeleri arasında seçim öncesi tartışmaları disipline etmeye, ahilik ilkeleri üzerinden ortak hareket etmeye ve seçim sonrası bütünleşmeyi sağlamaya yönelik açık bir çağrı niteliği taşıyor.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY; 3 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN...

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY; 3 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN ODA ORGAN SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE KOMİTE ÜYELERİNE YÖNELİK KALEME ALDIĞI MEKTUPTA, AHİLİK DEĞERLERİNE, VEFA BİLİNCİNE VE ORTAK AKIL VURGUSUNA DİKKAT ÇEKTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da başkan Özlem Çerçioğlu itfaiye haftasında ateş savaşçılarını kutladı
images

Kayseri ticaret borsası, Erciyes Üniversitesi'nde gıda mühendisliği laboratuvarl...
images

Nilüfer belediyesi'nden üniversite kampüsünde gıda denetimi
images

Irak'ta koalisyonun çekilmesiyle halk gerçek egemenlik istiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'ın mavisi turkuaza döndü: yağmur sonrası alg patlaması

Selinus’ta yeni sezon yüzey araştırmaları Gazipaşa’nın tarihini gün yüzüne çıkarıyor

Gökyüzünde Türk gücü: SOLOTÜRK ve T-129 ATAK Şanlıurfa'da gösteri sundu

Düzce'de yaşlılar günü Alzheimer merkezinde hediyelerle kutlandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı