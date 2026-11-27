Bodrum Gümbet'te yapılan kazı bağlantı noktasında ayrılmaya yol açtı

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde taşeron firma tarafından yürütülen kanalizasyon altyapı çalışmaları sırasında gerçekleşen kazı esnasında bir heyelan meydana geldi. Olay, yakın zamanda tamamlanan hattın bağlantı noktasında ayrılmaya neden oldu ve çalışmaların yürütüldüğü bölgede dikkat çekti.

olayın ayrıntıları:

Kazı işlemleri İsmet İnönü Caddesi üzerinde sürdürülen kanalizasyon altyapısı kapsamında yapılırken, heyelanın etkisiyle Güney Ring Ana İsale Hattının bağlantı noktasında ayrılma kaydedildi. Ayrılma, hattın gövdesinde değil, bağlantı bölümünde oluştuğu için bölgedeki altyapı durumu yakından takip edildi.

müdahale ve su iletiminin durumu:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 800 milimetre çapındaki düktil boruda herhangi bir patlak meydana gelmediği; arızanın yalnızca bağlantı noktasında oluştuğu belirtildi. Ekipler, dış etken kaynaklı arızaya kısa sürede müdahale ederek bağlantı noktasının onarımı için çalışmalara başladı.

MUSKİ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve su iletiminin en kısa sürede yeniden sağlanması amacıyla ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Onarım sürecinin ilerleyişi ve bölgedeki altyapı güvenliği takip altında tutuluyor.

BODRUM’DA ALTYAPI KAZISI HEYELANA NEDEN OLDU İSALE HATTININ BAĞLANTISI AYRILDI