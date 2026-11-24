jandarma ekiplerinin operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Şahinbey ve Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yürütülen çalışma sonucunda, Şahinbey ilçesinde 16 şahsa ait adres ve 3 ayrı işyerinde arama yapıldı.

arama ve yakalama detayları:

Operasyon sırasında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Aramalara katılan birimler, koordineli çalışmayla adreslerde arama ve tutanak düzenleme işlemlerini gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

ele geçirilen ürünlerin dökümü:

Yapılan aramalarda piyasadaki değeri yaklaşık 1 milyon 667 bin TL olan çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi. Elde edilen malzemeler arasında 5 bin 555 paket sigara, 930 adet boş makaron, 52 adet şarj kablosu, 43 adet kablosuz kulaklık, 28 adet şarj cihazı, 15 adet akıllı saat, 6 adet müzik çalar hoparlör, 4 adet saç düzleştirici, 4 adet akıllı cep telefonu, 2 adet SIM kart, 1 adet elektrikli süpürge ve 1 adet selfie kiti yer aldı.

Yetkililer, operasyonun bölgedeki kaçakçılıkla mücadele kapsamında planlı ve koordineli yürütüldüğünü vurguladı. Ele geçirilen ürünlerin adli ve idari süreçleri devam ediyor; soruşturma kapsamında yeni gelişmeler olması durumunda yetkililer tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, 1 MİLYON 667 BİN TL DEĞERİNDE GÜMRÜK KAÇAĞI ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.