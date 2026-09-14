Gümrük kapılarında iki ayrı operasyonda büyük uyuşturucu ele geçişi

Edirne gümrüklerinde iki ayrı operasyon:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Edirne'de İpsala ve Hamzabeyli gümrük kapılarında düzenledikleri iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda kullanılan X-Ray tarama sistemleri ve narkotik köpeklerinin katkısıyla şüpheli araç ve tır detaylı şekilde incelendi.

İpsala'daki arama:

Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli aracı X-Ray cihazına sevk etti. Narkotik köpekleri Beta ve Axel'in katıldığı detaylı aramada, çekici kabininde 132 adet vakumlanmış poşet içinde toplam 147 kilogram 85 gram skunk esrar ele geçirildi.

Hamzabeyli'deki tır araması:

Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Hamzabeyli Gümrük Sahası'na giriş yapan bir tır X-Ray tarama sistemine yönlendirildi. Narkotik dedektör köpeği Anti ile yapılan detaylı kontrolde, streç poşetlere sarılı 24 paket içerisinde 27 kilogram 180 gram kokain türü uyuşturucu madde tespit edildi.

Operasyon sonrası ve soruşturma:

İki ayrı operasyonda ele geçirilen maddelerin toplamı, yetkililerce 147 kilogram 85 gram skunk esrar ile 27 kilogram 180 gram kokain olarak açıklandı. Operasyonlarla ilgili soruşturmaların devam ettiği, olayla bağlantılı diğer unsurların tespitine yönelik çalışmalara sürdürüldüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER