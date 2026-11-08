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Gümrük muhafaza ekipleri 10 ayda 54 tonun üzerinde uyuşturucu ve milyonlarca kaçak ürünü ele geçirdi

Ticaret Bakanlığı, 2026 ocak-ekim döneminde gümrük muhafaza ekiplerinin 54 ton 480 kilogram uyuşturucu ve milyonlarca kaçak ürünü ele geçirdiğini bildirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gümrük muhafaza ekipleri 10 ayda 54 tonun üzerinde uyuşturucu ve milyonlarca kaçak ürünü ele geçirdi

Operasyonların kapsamı ve temel bulgular

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin 2026 yılının ilk 10 ayında yürüttüğü hedefe yönelik denetim ve operasyonlarda önemli miktarda kaçak eşya ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlığın bilançosuna göre, başta esrar, metamfetamin ve kokain olmak üzere 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte çok sayıda tütün ürünü, elektronik sigara malzemesi ve alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen başlıca ürünler:

Açıklamada yer alan detaylara göre operasyonlarda ele geçirilenler arasında 9 milyon 261 bin 191 elektronik sigara podu/kartuşu, 105 bin 116 elektronik sigara cihazı ve aksamı, 27 milyon 284 bin 924 dolu ve boş makaron, 1 milyon 658 bin 497 paket sigara ve 300 ton 993 kilogram sigara ve nargile tütünü bulunuyor.

Buna ek olarak, 20 milyon 675 bin 55 sigara filtresi ve kağıdı, 4 bin 530 litre sıvı nikotin ve elektronik sigara likiti, 22 bin 167 puro ve sigarillo ile 33 bin 413 litre alkollü içki de ele geçirildi.

Kontrol yöntemleri ve imha süreci:

Bakanlık, denetimlerin risk analizine dayalı ve hedefleme odaklı çalışma modeli çerçevesinde yürütüldüğünü; riskli görülen araç, yolcu ve eşyaların X-ray sistemleri, dedektör köpekler ve son teknoloji kontrol ekipmanlarıyla titizlikle incelendiğini vurguladı. Ele geçirilen ürünlere ilişkin teknik numune alma işlemleri tamamlandıktan sonra, mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ve üzerinde yasal bandrol bulunmayan kaçak ürünlerin komisyonda değerlendirilerek imha edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklaması, yılın ilk 10 ayında yürütülen operasyonların yoğunluğunu ve farklı kaçakçılık türlerine karşı uygulanan çok yönlü kontrol mekanizmalarını ortaya koyuyor. Ele geçirilen miktarlar, denetimlerin kapsamını ve tespit edilen kaçak malların çeşitliliğini göstermesi açısından öne çıkıyor.

Gümrükler Muhafaza ekipleri, yılın ilk 10 ayında 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele...

Gümrükler Muhafaza ekipleri, yılın ilk 10 ayında 54 ton 480 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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