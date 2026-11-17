Amasya'da gümüş kaplama lokum daha ekonomik bir lüks alternatifi olarak sahnede

Amasya merkezde yeni açılan bir işletme, daha önce kilosu 10 bin TLye satılan altın kaplama lokumun ardından 5 bin TLye gümüş kaplama lokum üretimine başladı. Her iki üründe de badem, Antep fıstığı ve Frenk üzümü gibi seçkin kuru yemiş ve meyve bileşenleri kullanıldığı belirtildi. Lokumlar, gıda tüzüğüne uygun yenilebilir altın ve gümüş tozu ile süsleniyor ve dükkâna gelen müşterilere ikram ediliyor.

ürün içeriği ve fiyatlandırma

İşletme yetkilileri, altın kaplamalı lokumun içeriğinde kullanılan malzemelerin zenginliğini fiyatın belirleyicisi olarak gösteriyor. İşletme sahibi Selim Kaya konuyla ilgili, "Altın kaplamalı lokum köşe yazarlarına bile konu oldu. İçeriğinde kullandığımız altın miktarından bir matematiksel hesap yapmışlar. Ama içeriğindeki Frenk üzümü, badem, krema, kaymak ve üst seviye kuruyemiş çeşitleri kullandığımız için fiyatı bu şekilde" diye konuştu. Kaya, gümüş kaplamalı lokumun da altın kadar ilgi göreceğini öngörüyor ve işletmenin bölge genelinde, Tokat dahil, şubeleri bulunduğunu söyledi.

açılış ve yerel yankılar

Yeni şubenin açılışına Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nureddin Güçyetmez katıldı. İşletme yetkilisi Ahmet Yenigün törene katılanlara teşekkür ederek firmanın kendisini "Amasya’nın lezzet elçisi" olarak konumlandırdığını belirtti.

Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün ise tadım sonrası, "Pahalı ve lüks bir hizmet. Ama bu tür ticaretlerde olabilir. Fark oluşturması adına çok başarılı. İşletmeyi tebrik ediyorum" diyerek ürünü olumlu değerlendirdi. İşletme, hem görselliği hem de içerik zenginliğiyle fiyat farkını açıklamayı amaçlıyor; gümüş kaplama lokum bunun daha ekonomik bir alternatif olduğunu gösteriyor.

AMASYA’DA BİR GIDA DÜKKANINDA KİLOSU 10 BİN TL’YE SATIŞA SUNULAN ALTIN KAPLAMA LOKUMA ALTERNATİF KİLOSU 5 BİN TL’YE GÜMÜŞ KAPLAMA LOKUM ÜRETİLDİ. YENİ AÇILAN İŞLETMEDE GÖRENLERİN ŞAŞIRDIĞI LOKUMLAR GÖRÜNÜMÜ VE FİYATININ YANI SIRA LEZZETİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.