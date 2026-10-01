Gümüşhacıköy'de drift gösterisinde bariyerleri deviren araç bir genci yaraladı

Amasya'da drift gösterisinde yaşananlar

Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen modifiye ve otomobil festivali kapsamında trafiğe kapalı alanda yapılan drift gösterisinde korku dolu anlar yaşandı. Çok sayıda aracın katıldığı etkinlikte, gösteriyi izleyenlerin bulunduğu alana yönelen bir otomobil bariyerlere çarparak izleyiciler arasında panik yarattı.

olayın gelişimi:

Çarpmanın ardından bir genç ayağından yaralandı. Olay yerinde arkadaşının kucağında taşınan 15 yaşındaki gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aynı sırada başka bir otomobilin ise çarpma etkisiyle tel örgüleri yere serdiği ve bu anların izleyenlerde korku oluşturduğu bildirildi.

görüntüler ve izlenimler:

Olay anına ilişkin görüntüler amatör kameralar ve etkinlik alanındaki kayıtlarla kaydedildi; bu kayıtlar olayın nasıl gerçekleştiğini ve kısa süreli panik anlarını belgeledi. Etkinliğin trafiğe kapalı alanda yapılmasına rağmen bariyer ve tel örgülerin zarar görmesi dikkat çekti.

AMASYA'DA DRİFT GÖSTERİSİNDE YÜREKLERİN AĞIZLARA GELDİĞİ ANLAR YAŞANDI.