Dolar 48,7986 +0,08%
Euro 56,0004 0,00%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.886,73 -0,80%
EUR/USD 1,1473 -0,15%
Brent Petrol 95,40 -3,92%
--°

Gümüşhacıköy'e yeni sanayi vizyonu: osb protokolü imzalandı

Gümüşhacıköy OSB kuruluş protokolü Amasya Valiliği'nde Vali Önder Bakan ile milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez'in katılımıyla imzalandı; proje yeni iş ve istihdam sağlayacak.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gümüşhacıköy'e yeni sanayi vizyonu: osb protokolü imzalandı

Gümüşhacıköy OSB protokolü Amasya Valiliği'nde imzalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kurulması planlanan Gümüşhacıköy Organize Sanayi Bölgesi için kuruluş protokolü, Amasya Valiliği'nde düzenlenen törenle imzalandı. Protokole Vali Önder Bakan ve ilgili kurum temsilcileri tarafından imzalar atıldı.

törende kimler yer aldı:

Törene AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de katıldı. Valilikten yapılan açıklamada, çalışmanın ilçe için yeni iş alanları ve istihdam oluşturacağı belirtilerek, emeği geçenlere teşekkür edildi.

beklenen etkiler:

Kurulacak OSB'nin, bölgede yeni iş sahaları yaratması ve istihdamı artırması hedefleniyor. Yerel yöneticiler, projenin Amasya ve çevresine ekonomik katkı sunmasını dileyerek sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

AMASYA’NIN GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDE OLUŞTURULACAK GÜMÜŞHACIKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB)...

AMASYA’NIN GÜMÜŞHACIKÖY İLÇESİNDE OLUŞTURULACAK GÜMÜŞHACIKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN (OSB) KURULUŞ PROTOKOLÜ İMZALANDI. AMASYA VALİLİĞİ’NDE DÜZENLENEN TÖRENDE PROTOKOLE İMZALAR VALİ ÖNDER BAKAN VE DİĞER YETKİLİLER TARAFINDAN ATILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Samsun'dan çağrı: Karadeniz ticareti savaşın dışında tutulmalı
images

Kalecik'ten rekolte müjdesi: üzüm üretiminde 3 milyon 850 bin ton hedefi
images

Akhisar'da tarım ve zeytincilik fuarı ilkiyle sektörü buluşturdu
images

Bolu'da palamut bolluğu tezgahlara canlılık getirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı