Gümüşhane'de aynı direğin ikinci düşüşü yaşlı kadına panik yaşattı

Gümüşhane'de elektrik direği bahçeye devrildi

Gümüşhane merkez Çamlıca Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına sırasında bir elektrik direği, 80 yaşındaki Havva Doğru'ya ait müstakil evin bahçesine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, ancak mahalle sakinleri büyük korku yaşadı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre direk, rüzgar ve yağışın etkisiyle devrildi ve doğrudan bahçeye düştü. Havva Doğru, evinde engelli kızına baktığını belirterek olay anında panik yaşadığını anlattı. Doğru, 'Buna artık biz çözüm bulun dedik, bulmadılar. Ben burada hastayım, ilacımı aldım yatacaktım gürültüyle irkildim. Küçük bir el feneriyle baktım yine direk mi devrildi diye. Sonra komşularıma bağırdım. Korkudan isimlerini unuttum. Ben bu bahçede sürekli geziyorum, direğin düştüğü yerde oturuyorum. Ya benim üzerime düşseydi, benim hasta çocuğuma ne olacaktı' dedi.

Mahalle tepkisi ve yetkililerin müdahalesi:

Müteaddit şikayetlere rağmen aynı direğin bir yıl içinde ikinci kez devrilmesi mahalle sakinlerinin tepkisini artırdı. Aynı direğin dibinin kesilerek tekrar aynı yere dikildiğini söyleyen komşulardan Ayşe Doludizgin, 'Elektrik direği evimizin üzerine düştü. Bu ikinci kez oluyor. Aynı direğin dibini keserek yine aynı yere diktiler. Bundan 10 gün önce muhtarımız gereken yerlere iletti. Fakat gereken yapılmadı. Bu elektrik, başka bir şeye benzemez. Engelli ablam var 55 yaşında tam onun odasının önüne düştü, biraz daha ileriye düşse odaya girecekti. Davacı ve şikayetçiyim' ifadelerini kullandı.

Güvenlik amacıyla mahallede elektrikler tedbir amaçlı kesilirken, devrilen direğin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Vatandaşlar benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerden hızlı önlem alınmasını istedi.

GÜMÜŞHANE’DE ELEKTRİK DİREĞİ MÜSTAKİL BİR EVİN BAHÇESİNE DEVRİLDİ. KORKU VE PANİĞE NEDEN OLAN OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN, MAHALLE SAKİNLERİ DURUMLA İLGİLİ DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETTE BULUNDUKLARINI DİLE GETİREREK OLAYA İSYAN ETTİ.