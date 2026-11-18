Olayın ayrıntıları:

Gümüşhane'nin Hasanbey Mahallesi Çamlıca TOKİ inşaat şantiyesinde bulunan depodan, piyasa değeri 687 bin TL olan bakır elektrik kablosu ve sigorta malzemelerinin çalındığı bilgisi üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Depoda yapılan sayım ve inceleme sonucu eksilen malzemeler tespit edildi.

Soruşturmanın seyri:

Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, çaldıkları malzemeleri il dışında faaliyet gösteren bir hurdacıya sattıkları belirlendi ve söz konusu hurdacının kimliği tespit edilerek hakkında tahkikat başlatıldı.

Adli süreç:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, 'Nitelikli Hırsızlık, İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 687 BİN TL OLAN BAKIR ELEKTRİK KABLOSU VE SİGORTA MALZEMELERİNİ ÇALAN 4 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.