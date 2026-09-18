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Gümüşhane'de gazilere vefa yürüyüşü ve dayanışma mesajı

19 Eylül'de düzenlenen yürüyüşte Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar bir araya geldi; ziyaretler gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Gümüşhane'de gazilere vefa yürüyüşü ve dayanışma mesajı

Program ve yürüyüş:

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Gümüşhane'de düzenlenen "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temalı yürüyüşe Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, gaziler, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen kortejde, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için emek veren gaziler anıldı ve onlara yönelik minnet duyguları ön plana çıktı.

Ziyaretler ve buluşma:

Yürüyüşün ardından program kapsamında Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane Temsilciliği ile Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği ziyaret edildi. Ziyaretlerde Vali Cevdet Atay, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelerek sohbet etti, talepleri dinledi ve destek mesajları verdi.

Vurgular ve dilekler:

Ziyaretlerde, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitler ile ebediyete irtihal eden gaziler rahmet ve minnetle anıldı. Hayatta olan gazilere ve ailelerine sağlık, huzur ve uzun ömür dilekleri iletildi; şehit yakınları ve gazilerle dayanışmanın önemine özel vurgu yapıldı.

Program, toplumun kahramanlarına saygı gösterme ve birlik mesajı verme amacıyla gerçekleştirildi; katılımcılar, benzer etkinliklerle gazilere ve şehit yakınlarına yönelik desteğin sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

GÜMÜŞHANE’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA &quot;KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA&quot; TEMALI YÜRÜYÜŞ...

GÜMÜŞHANE’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA "KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA" TEMALI YÜRÜYÜŞ DÜZENLENİRKEN, PROGRAM KAPSAMINDA GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI ZİYARET EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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