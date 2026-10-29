Gümüşhane'de itfaiyenin müdahalesiyle Harşit Çayı kenarından kurtarılan yavru kedi

Kurtarma çalışması:

Gümüşhane'nin Karşıyaka Mahallesi sınırları içindeki Harşit Çayı kıyısında, vatandaşların duyduğu yavru kedi sesi üzerine durum Gümüşhane Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, çay kenarına ulaşabilmek için merdivenle aşağı indi ve bulunduğu yerden yavru kediyi alarak güvenli bölgeye çıkardı.

Operasyon sırasında ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması dikkat çekti; kurtarılan kedi, çevrede bekleyen gençlere teslim edildi.

Sonrası ve sağlık durumu:

Islanmış ve titreyen yavru kediye sahip çıkan gençler, kedinin ilk bakımının ardından onu tedavi edilmesi için veterinere götürdü. Olayda can kaybı ya da başka bir zarar bildirilmedi; hayvanın sağlık durumu, veteriner müdahalesiyle değerlendirildi.

Mahalle duyarlılığı:

Vatandaşların zamanında bildirimi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi, küçük bir canın korunmasını sağladı. Olay, yerel dayanışmanın ve belediye hizmetlerinin birleştiğinde nasıl hızlı sonuç verdiğine örnek oluşturdu.

GÜMÜŞHANE’DE HARŞİT ÇAYI KENARINDA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI. ISLANAN VE TİTREYEN YAVRU KEDİYE SAHİP ÇIKAN GENÇLER, KEDİYİ TEDAVİ EDİLMESİ İÇİN VETERİNERE GÖTÜRDÜ.