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Gümüşhane'de karşıdan karşıya geçerken çarpılan Yaşar Dabağ yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de 10 Eylül'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 64 yaşındaki Yaşar Dabağ, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 11:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gümüşhane'de karşıdan karşıya geçerken çarpılan Yaşar Dabağ yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de 12 günlük tedavinin ardından yaşamını yitirdi

Gümüşhane'de 10 Eylül tarihinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 64 yaşındaki Yaşar Dabağ, tedavi gördüğü hastanede 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza ve müdahale:

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi Fevzi Paşa İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halis Yılmaz yönetimindeki 06 DM 8953 plakalı otomobil, Bayburt istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Dabağ'a çarptı. Olay yerindeki sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane süreci ve vefat:

Dabağ'ın durumu ağır olduğundan tedavisine daha donanımlı olduğu için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde devam edildi. Burada 12 gün tedavi gören Dabağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazada yaşamını yitiren Dabağ'ın üç çocuk babası olduğu ve ölümünün ailesi ile yakınlarını yasa boğduğu belirtildi.

Cenaze bilgileri: Dabağ'ın cenazesi bugün Kemaliye Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Emirler Mezarlığı'na defnedilecek.

GÜMÜŞHANE’DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YAŞAR...

GÜMÜŞHANE’DE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN YAŞAR DABAĞ (64), TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 12 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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