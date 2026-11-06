Gümüşhane’de organ bağışı için doğaya nefes: 500'ü aşkın fidan toprakla buluştu

Gümüşhane'de organ bağışı için fidan dikimi

Gümüşhane'de Organ Bağışı Haftası kapsamında, "Bir bağış bin nefes" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 500'ü aşkın fidan toprakla buluşturuldu.

etkinlik detayları:

Gümüşhane Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Cevdet Atay, il protokolü, üniversite öğrencileri ve hastane çalışanları katıldı. Katılımcılar birlikte fidanları dikerek alana can suyu verdi.

amaç ve beklenen etki:

Etkinlikte organ bağışının önemi vurgulanırken, dikilen fidanlarla hem doğaya katkı sağlanması hem de toplumda organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Fidan dikimi ve organ bağışı mesajının eş zamanlı sunulması, sağlık kurumları ile sivil katılımın ortak bir bilinç oluşturma çabasını sembolize etti; uygulama, toplumsal duyarlılığı güçlendirmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi.

GÜMÜŞHANE’DE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA "BİR BAĞIŞ BİN NEFES" SLOGANIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 500’Ü AŞKIN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.