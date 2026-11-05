Gümüşhane'de organ bağışını gündeme taşıyan sempozyum

Gümüşhane'de "Bir Organ, Bir Hayat" sempozyumu gerçekleştirildi

Gümüşhane'de organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Bir Organ, Bir Hayat" sempozyumu, Gümüşhane Üniversitesi Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde yapıldı. Etkinlik, Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü ile Gümüşhane Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliğinin bir ürünü olarak öne çıktı.

katılımcılar ve organizasyon:

Programa Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Berkay Cihan Üreyener, sağlık yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyon, kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra öğrenci ve akademi temsilcilerinin katılımıyla dikkat çekti.

konuşmaların öne çıkan mesajları:

Programda söz alan Başhekim Uzm. Dr. Berkay Cihan Üreyener, organ bağışını dayanışma, merhamet ve insan sevgisinin en güzel örneklerinden biri olarak tanımladı ve "Bugün vereceğimiz bir bağış kararı, yarın hiç tanımadığımız bir insanın yeniden hayata tutunmasını sağlayabilir" ifadeleriyle bağış kararının toplumsal etkisine vurgu yaptı.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakli ve Bağışı Koordinatörü Hemşire Neşe Öztürk ise ülke çapında binlerce hastanın organ nakli beklediğini belirterek, "Bir gün hepimiz birilerinin umudu olabiliriz. Belki bir imzamız, bir kalbin yeniden ritmi olur. Organ bağışı, geride bırakılacak en değerli mirastır" şeklinde konuştu.

Etkinlikte ayrıca Uzman Dr. Abdullah Can organ bağışının tıbbi yönlerini, İl Müftü Yardımcısı Salih Özbek ise dini boyutunu ele aldı. Sunumlar, konunun hem sağlık hem de inanç eksenindeki değerlendirmelerini katılımcılara aktardı.

Program, yapılan bilgilendirme oturumları ve katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Etkinlik, organ bağışına ilişkin farkındalığı artırmayı ve toplumda bağış kültürünü güçlendirmeyi amaçladı.

GÜMÜŞHANE’DE ORGAN BAĞIŞINA DİKKAT ÇEKMEK VE FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA "BİR ORGAN, BİR HAYAT" KONULU SEMPOZYUM DÜZENLENDİ.