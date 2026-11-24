Anma töreni

Memleketi Gümüşhane’ye dönerken 2017 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Kabir başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi, aile fertleri ve protokol üyeleri mezara karanfil bıraktı.

Törenin ayrıntıları:

Anma programına Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Torul Kaymakamı Koray Çelik, şehidin ailesi — babası Hamit Yılmaz, annesi Gülay Yılmaz ve kardeşleri — ile il ve ilçe protokolü katıldı. Törende konuşan Vali Atay, şunları söyledi: 'Bugün şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ı kabri başında dualarla andık, hem annesi hem babası hem de kardeşleriyle birlikte. Allah mekânını cennet eylesin. Biz buradan tüm öğretmenlerimize sağlık sıhhat diliyoruz, rahmetliye de cenabı haktan nur içinde yatmasını diliyoruz. Tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Allah hepsinden razı olsun.'

Aileden duygular ve mesajlar:

Tören sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehidin babası Hamit Yılmaz, 10'uncu Öğretmenler Günü'ne değinerek, 'Oğlum şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın kabri başında anma törenine katılan valimiz başta olmak üzere tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir öğretmen bir kandildir, bir mumdur inşallah bu mumlar sönmez. Öğretmenler sönerse bütün millet bütün ümmet karanlıkta kalır' diye konuştu. Kardeşi Yahya Yılmaz ise, 'Öncelikle bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bugün bizim için üzücü bir gün abimi şehit verdik, hepsinden öte bir öğretmeni şehit verdik ama bu aslında bizim için gurur duyulacak bir durum çünkü bu millet bir şehit sahibi oldu. Abimin de 10’uncu Öğretmenler Günü’nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.

Tören, kabre karanfiller bırakılması ve dualarla son buldu; katılımcılar şehidin anısını yaşatacaklarını vurguladı.

NECMETTİN YILMAZ, ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE KABRİ BAŞINDA DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI.