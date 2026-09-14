Gümüşhane'de ustalık ve dayanışma vurgusu: 39. ahilik haftası törenleri

Gümüşhane'de 39. Ahilik Haftası törenleri

Gümüşhane'de Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen 39. Ahilik Haftası programı, valilik makamında başladı. Tören kapsamında yılın ahisi, kalfası ve çırağı belirlendi ve geleneksel uygulamalar sergilendi.

şed kuşatma ve kaftan giydirme:

Gümüşhane Valiliğinde gerçekleştirilen şed kuşatma töreni sırasında Ahilik geleneklerinden olan kaftan giydirme geleneği yaşatıldı. Protokol üyeleri ile oda temsilcileri, yılın ahisi İlyas Aslan, yılın kalfası Mustafa Işık ve yılın çırağı Bedirhan Taşdelen'e kaftanlarını giydirip plaket ve belgelerini takdim etti.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, törende yaptığı konuşmada Ahilik kültürünün köklü geleneklerini yaşatan, meslek ahlakını ve usta-çırak ilişkisini yarınlara taşıyan esnaf ve zanaatkârlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

kortej yürüyüşü ve pilav ikramı:

Programın ardından protokol üyeleri, esnaf ve oda temsilcilerinin katılımıyla Valilik önünden Fatih Parkı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş sırasında güzergâh üzerindeki esnaflar ziyaret edilip sohbetler gerçekleştirildi.

Etkinlikler, Fatih Parkı'nda verilen ahilik pilavı ikramı ile sona erdi; katılımcılar geleneksel yemek etrafında bir araya gelerek programı tamamladı.

GÜMÜŞHANE’DE 39. AHİLİK HAFTASI KAPSAMINDA YILIN AHİSİ, KALFASI VE ÇIRAĞINA PLAKET VERİLEREK GELENEKSEL KAFTAN GİYDİRME VE ŞED KUŞATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.