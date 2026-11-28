Karaca Mağarası yeniden ziyarete açıldı:

Gümüşhane’nin Torul ilçesi Cebeli köyünde yer alan ve yaklaşık 15 milyon yıllık oluşum süreciyle dikkat çeken Karaca Mağarası, giriş kısmında tespit edilen kaya düşmesi riski nedeniyle geçen nisan ayında ziyarete kapatılmıştı. Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen kaya ıslahı ve koruma çalışmaları tamamlanarak mağara 7 ay aranın ardından yeniden hizmete açıldı.

Mağaranın ana kayaç tabakasının yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayandığı, sarkıt, dikit ve sütunlar ile farklı renk ve motifleri barındırdığı biliniyor. Yetkililer çalışmaları tamamlayarak hem ziyaretçi güvenliğini sağlamayı hem de mağaranın doğal dokusunu korumayı amaçladıklarını belirtiyor.

Yürütülen çalışmaların ayrıntıları:

Gümüşhane İl Özel İdaresi tarafından yapılan uygulamalarda mağara çevresinde kapsamlı önlemler alındı. Kurulan sistemler arasında 120 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 5 bin kilojul enerji sönümleme kapasitesine sahip çelik bariyerler yer aldı. Ayrıca 46 metrelik bir bariyer ile 1.000 metre uzunluğunda kombine çelik ağ sistemi kuruldu. Çalışmalar kapsamında 60 metreküp kontrollü kaya temizliği ve blok düşürme işlemleri tamamlandı.

Bu müdahalelerle olası kaya düşmelerinin önüne geçilmesi ve ziyaret güzergâhının güvenli hale getirilmesi hedeflendi. Uygulamalar hem mekanik bariyerler hem de kontrollü temizlik yöntemleriyle yürütüldü.

Yetkililer ve ziyaretçilerin değerlendirmeleri:

Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Av. Eşref Balki, çalışmanın tamamlandığını ve mağaranın yeniden ziyarete açıldığını belirterek şunları söyledi: "15 milyon yıllık oluşum süreciyle sarkıt, dikit ve sütunları, birbirinden farklı renk ve çeşitlerdeki motifleriyle doğanın eşsiz sanat eserlerinden ve doğal güzelliklerinden biri olan Karaca Mağarası’nda, ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla kaya ıslahı ve koruma çalışmaları yürüttük. Hepimizin bildiği gibi Karaca Mağarası, Gümüşhane’mizin ve Doğu Karadeniz’in en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Burada sezonun başında özellikle giriş kısmında kaya düşmesi riski ortaya çıktı. Biz, ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak ve bu riski bertaraf etmek için burada kapsamlı bir şekilde kaya ıslahı ve koruma çalışması yürüttük. Bugün itibarıyla bu çalışmaları tamamlayarak mağaramızı yeniden ziyarete açtık. Mevsim şartları el verdiği ölçüde mağaramızı bu sezon için tekrar ziyarete açık tutacağız. Tabii, çok ciddi manada kar yağışı varsa tekrardan bahar döneminde, turizm sezonunda hizmete açacağız. Yürütülen çalışmaların ardından mağaramızı ziyaretçilerimiz için güvenli hale getirdik. Ben, yürütülen çalışmalardan dolayı İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ziyarete açılmanın ardından mağarayı ziyaret edenlerden Miray Nalbantoğlu, uzun süredir kapalı olduğunu bildiklerini ve tekrar gezme fırsatı bulduklarını söyleyerek, "Uzun bir süre kapalı olduğunu biliyorduk fakat manzarayı izlemeye gelmiştik, açıldığını görünce gezme fırsatımız oldu. İçerinin havası dışarıya göre daha farklı ben de astım hastası olduğum için bana da çok iyi geldi. Bence herkesin gelip görmesi gereken bir yer çok beğendik" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Zekeriya Nalbantoğlu ise mağaranın milyonlarca yıllık oluşumlarını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Burası benim hep ilgi alanımda olan bir yer. Milyonlarca yıl önce oluşmaya başlayan sarkıtları bugün görebiliyor olmamız bizim için çok değerli. Buradaki oluşumları herkesin gelip görmesini isterim. Burayı ziyaret eden gören insanların şanslı olduğunu düşünüyorum. İçerideki hava çok güzel, aynı zamanda astım hastaları için çok uygun bir havası olduğu söyleniyor. Umarım buraya gelen insanlar aynı zamanda şifa bularak geri dönebilirler" şeklinde konuştu.

Yetkililer, Karaca Mağarası’nın yeniden ziyarete açıldığını ancak mağaranın erişim durumunun iklim koşullarına bağlı kalmaya devam edeceğini; yoğun kar yağışı gibi olumsuz hava koşullarında ziyaretlerin mevsim koşullarına göre düzenlenebileceğini açıkladı.

GÜMÜŞHANE’NİN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN KARACA MAĞARASI, ZİYARETÇİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN KAYA ISLAHI VE KORUMA ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN 7 AY SONRA YENİDEN ZİYARETE AÇILDI.