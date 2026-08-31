Gün doğumunu örten sis İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşamı etkiledi

İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkisi:

Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası genelinde yoğun sis görüldü. Bölgedeki sis, özellikle yatay görüşü azaltarak günlük akışı etkiledi ve dışarıda olanların dikkatini gerektirdi.

görüş ve ulaşım üzerindeki etkiler:

Görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler ve yayalar için hareketli alanlarda dikkat ön plana çıktı. Trafik akışında yavaşlama görülebilir; toplu taşıma kullanıcılarının tedbirli olması önem taşıyor.

vatandaşlara pratik öneriler:

Sis koşullarında düşük hızda seyretmek, takip mesafesini artırmak ve araçlarda yakın aydınlatmayı kullanmak temel önlemler arasında. Gereksiz dışarı çıkışlardan kaçınmak, olası aksamalara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkili oldu