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Gün doğumunu örten sis İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşamı etkiledi

Sabah saatlerinde yoğun sis, görüş mesafesini düşürüp ulaşım ve günlük yaşamda tedbir gerektirdi; İstanbul Anadolu Yakası'nda etkili oldu.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:06

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EDİTÖR: Aslı Han

Gün doğumunu örten sis İstanbul Anadolu Yakası'nda yaşamı etkiledi

İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkisi:

Sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası genelinde yoğun sis görüldü. Bölgedeki sis, özellikle yatay görüşü azaltarak günlük akışı etkiledi ve dışarıda olanların dikkatini gerektirdi.

görüş ve ulaşım üzerindeki etkiler:

Görüş mesafesi yer yer düşerken, sürücüler ve yayalar için hareketli alanlarda dikkat ön plana çıktı. Trafik akışında yavaşlama görülebilir; toplu taşıma kullanıcılarının tedbirli olması önem taşıyor.

vatandaşlara pratik öneriler:

Sis koşullarında düşük hızda seyretmek, takip mesafesini artırmak ve araçlarda yakın aydınlatmayı kullanmak temel önlemler arasında. Gereksiz dışarı çıkışlardan kaçınmak, olası aksamalara karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.

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İstanbul Anadolu Yakası'nda sis etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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