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gün ışığına hasret kalan kadın 40 kilo kitleyle sağlığına kavuştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Leyla Demirkafa, karnından alınan 40 kilo kitle sayesinde sağlığına kavuştu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

gün ışığına hasret kalan kadın 40 kilo kitleyle sağlığına kavuştu

gün ışığına yeniden kavuşan hayat

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kırsal Kanyaşı ve Kuyucular mahalleleri arasındaki bahçede, barakayı andıran bağ evinde yaşayan 67 yaşındaki Leyla Demirkafa, yıllarca evine hapsolmasına neden olan dev kitle sonrası ameliyatla sağlığına kavuştu. Uzun süre gün yüzü görmeyen Demirkafa, operasyonun ardından bahçeye çıkıp dolaşabildiğini ve günlük işlerini yeniden yapabildiğini söyledi.

başlayan şişlik ve ağırlaşan tablo:

1959 doğumlu Demirkafa, 1993’te 34 yaşındayken ikinci kez anne olduktan sonra karnında bir şişlik fark etti. Kaynaklarda belirtildiği üzere, son 15 yılda gereken sağlık takibi yapılamaması ve bilinçsizlik nedeniyle durum kötüleşti; Demirkafa yaklaşık 170 kiloya ulaşınca ev dışına çıkamaz hale geldi.

müdahale, ameliyat ve sonuçları:

Olayın haber olmasının ardından Aydın Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın, Op. Dr. Çağrı Coşkun tarafından ameliyata alındı. Operasyon sırasında karnından tam 40 kilogram kitle çıkarıldı. Demirkafa, ameliyatın 6 saat sürdüğünü ve aynı seansta birden fazla girişim geçirdiğini aktardı.

Ameliyat sonrası iyileşme sürecinin ardından kendi isteğiyle yaşadığı bağ evine dönen Demirkafa, artık ayağını kaldırabildiğini, yatıp kalkabildiğini ve tuvalet ihtiyacını tek başına karşılayabildiğini belirtti. Ameliyat öncesi yürümekte güçlük çektiğini, göbek fıtığı ve büyük bir yara sorunuyla yaşadığını söyledi; operasyonla bu sorunların giderildiğini ifade etti.

yeniden hayata tutunma ve teşekkür:

Demirkafa, ‘‘Ölümü beklerken yeniden hayata döndüm’’ sözleriyle süreci özetledi: "Ameliyatım çok güzel geçmiş. Doktorum da çok iyi ve başarılıydı. Çok kötüydüm. Öleceğim diye korktum ama düzeldim doktorum sayesinde. ... Karnımdan 40 kilo kitle çıktı." Ayrıca kendisine yardımcı olanlara dua ettiğini ve herkesten Allah razı olduğunu belirtti.

Şu anda sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden Demirkafa, kilolarından kurtulmaya devam ettiğini ve günlük yaşamını yeniden sürdürebildiğini söyledi. Operasyonu gerçekleştiren ekip ve yerel sağlık yetkililerinin müdahalesi, kadının sosyal yaşamına ve hareket kabiliyetine yeniden kavuşmasında belirleyici oldu.

67 YAŞINDAKİ LEYLA DEMİRKAFA

67 YAŞINDAKİ LEYLA DEMİRKAFA

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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