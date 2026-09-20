Gündelik dönüşte kaza: Özalp'te traktör devrildi, üç kişi yaralandı

kaza ve olayın ilk bilgileri:

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eski Emek Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir traktörün seyir halinde iken devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sağlık durumlarına göre hastaneye nakil işlemlerini gerçekleştirdi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Sürücünün kimliği ve kazanın kesin nedenine ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.