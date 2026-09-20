Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Gündelik dönüşte kaza: Özalp'te traktör devrildi, üç kişi yaralandı

Van'ın Özalp Eski Emek Mahallesi'nde traktör devrildi, 3 kişi yaralandı; sağlık ve jandarma ekipleri müdahale edip yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Gündelik dönüşte kaza: Özalp'te traktör devrildi, üç kişi yaralandı

kaza ve olayın ilk bilgileri:

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eski Emek Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir traktörün seyir halinde iken devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.

müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, sağlık durumlarına göre hastaneye nakil işlemlerini gerçekleştirdi.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Sürücünün kimliği ve kazanın kesin nedenine ilişkin detaylı soruşturma sürüyor.

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

VAN’IN ÖZALP İLÇESİNDE TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi...
images

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti
images

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Kayseri'de trafikte tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı