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Gündemde savunma ve ulaşım işbirliği: Güler ile Uraloğlu buluştu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Elif Demir

Gündemde savunma ve ulaşım işbirliği: Güler ile Uraloğlu buluştu

Görüşme

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Taraflar, görüşme sırasında karşılıklı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu.

Katılımcılar:

Yaşar Güler (Milli Savunma Bakanı) ve Abdulkadir Uraloğlu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı) görüşmeye katıldı.

Yer:

Görüşme, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE...

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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