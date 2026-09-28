Gündemde savunma ve ulaşım işbirliği: Güler ile Uraloğlu buluştu

Görüşme
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Taraflar, görüşme sırasında karşılıklı değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu.
Katılımcılar:
Yaşar Güler (Milli Savunma Bakanı) ve Abdulkadir Uraloğlu (Ulaştırma ve Altyapı Bakanı) görüşmeye katıldı.
Yer:
Görüşme, Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirildi.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ.
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