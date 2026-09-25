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Gündemi projeler belirledi: Şan ve Hallaç gazetecilerle yatırımları değerlendirdi

AK Parti Milletvekili İshak Şan ve Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, KGYC ziyaretinde Kahta ve Adıyaman projelerini, yatırım önceliklerini paylaştı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Merve Çelik

Gündemi projeler belirledi: Şan ve Hallaç gazetecilerle yatırımları değerlendirdi

Şan ve Hallaç kahta gazeteciler ve yazarlar cemiyeti’ni ziyaret etti

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan ile Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ve beraberindeki heyet, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti (KGYC) yönetimiyle bir araya geldi. Cemiyet binasında gerçekleşen görüşmede, Adıyaman il geneli ile Kahta ilçesinde sürdürülen ve planlanan projeler ele alındı.

Görüşülen projeler ve yatırımlar:

Ziyarette bölgesel kalkınma öncelikleri, saha çalışmaları ve altyapı yatırımları gündeme geldi. Heyet, ilçede devam eden uygulamalara dair bilgi verirken, basının sahadaki gelişmeleri kamuoyuna aktarmadaki rolüne vurgu yaptı. Toplantı, sektör temsilcileriyle doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı.

Milletvekili İshak Şan, toplantıda şunları söyledi: "Adıyaman ve Kahta’mızın ihya ve inşa süreci kapsamında projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Basın mensuplarımız, sahada yürütülen çalışmaları kamuoyuna aktarma noktasında en önemli paydaşlarımızdan biridir. Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemizin refah düzeyini yükseltecek yatırımlara imza atmaya devam edeceğiz"

Belediyecilik vurgusu ve yerel işbirliği:

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediyecilik hizmetleri ve vizyon projelerine değindi. Hallaç, "Kahta’mızın çehresini değiştirecek vizyon projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, vekillerimiz ve kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışarak ilçemizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

KGYC Başkanı Mustafa İşeri ise ziyaretin yerel basın açısından önemine dikkat çekti ve cemiyet adına memnuniyetini dile getirdi: "Yerel basının desteklenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu tür ziyaretler son derece kıymetlidir. Milletvekilimize ve Belediye Başkanımıza ilçemizin gelişimi adına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyor, cemiyetimiz adına teşekkür ediyorum"

Toplantı, yerel yönetimler ile medyanın işbirliğinin pekiştirilmesi ve devam eden projelerin şeffaf bir şekilde kamuoyuna aktarılması hedefleriyle sonlandırıldı.

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ İSHAK ŞAN VE KAHTA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CAN HALLAÇ, KAHTA...

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ İSHAK ŞAN VE KAHTA BELEDİYE BAŞKANI MEHMET CAN HALLAÇ, KAHTA GAZETECİLER VE YAZARLAR CEMİYETİ’Nİ ZİYARET EDEREK KENTTE YÜRÜTÜLEN PROJE VE YATIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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