Gündoğdu parkı mahalleye yeni bir buluşma noktası sundu:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm sürecinin devam ettiği Gündoğdu Mahallesi'nde yeşil alan yatırımlarını tamamlayarak Gündoğdu Parkı'nı hizmete açtı. Yapım çalışmaları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütüldü ve park, modern tasarımıyla mahalle sakinlerine nitelikli bir açık alan sunuyor.

Projenin ana unsurları:

Mahalle ile Eskişehir-Ankara çevre yolu arasında konumlanan park, farklı yaş gruplarına yönelik kullanım alanlarıyla öne çıkıyor. Tasarımda yürüyüş yolları, gölgelik sağlayan ağaçlandırma ve geniş yeşil dokusu ön planda tutuldu. Parkın merkezinde yer alan süs havuzları çevresindeki oturma birimleriyle birlikte dinlenme ortamı oluşturuyor.

Çocuklar için güvenlik ve eğlence odaklı oyun alanları, açık hava spor alanları ve ekipmanlı yürüyüş güzergâhları gibi sosyal donatılar, parkı hem aktif hem de pasif kullanım için uygun hale getiriyor. Yaya bağlantıları sayesinde parkın farklı bölümlerine erişim kolaylaştırıldı ve her yaştan vatandaşın imkanlardan rahatça yararlanması hedeflendi.

Estetik ve çevresel düzenlemeler:

Gündoğdu Parkı'nda dekoratif bitkilendirme, peyzaj öğeleri ve sembolik estetik unsurlar vasıtasıyla mahalleye görsel bir değer kazandırıldı. Mevcut yeşil doku korunup güçlendirildi; yeni ağaçlandırma ile gölge alanları artırılarak yaz aylarında kullanım rahatlığı sağlandı.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki kamu yatırımlarının bir parçası olarak planlanan park, mahalle yaşamının canlanmasına katkı sağlayacak bir merkez olarak tasarlandı. Gündoğdu Parkı, sosyal buluşma, spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmiş; estetik, işlevsellik ve erişilebilirlik unsurlarını bir arada sunuyor.

Belediye yetkilileri, parkın açılmasıyla birlikte bölgedeki yaşam kalitesinin artmasının ve kentsel dönüşümün sosyal boyutunun güçlenmesinin hedeflendiğini belirtti.

GÜNDOĞDU MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRİLEN GÜNDOĞDU PARKI’NIN YAPIM ÇALIŞMALARI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ TARAFINDAN TAMAMLANDI