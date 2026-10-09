Gündoğdu'da ev yangını: eski eşine tehdit savuran şüpheli tutuklandı

olayın gelişimi:

Kırıkkale Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre U.Ö. (35) eski eşi E.A. (32)'nın yaşadığı eve gelerek "Evinizi de sizi de yakacağım" şeklinde tehditlerde bulundu ve ardından evi ateşe verdi.

Yangın sırasında evde bulunan E.A., annesi S.A. (50), anneannesi A.İ. (66), dayısı A.İ. (45) ile 8 yaşındaki oğlu dışarı çıkarak alevlerden kurtuldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale etti.

müdahale ve delil çalışması:

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarıyla yangın kontrol altına alınırken, olay yerinde görevli ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme ve delil toplama çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı ve müdahale sayesinde can kaybı yaşanmadı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayın ardından Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan U.Ö. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde incelemeler tamamlandı.

Eski eş E.A. olay sonrası şikayetçi olurken, aralarında devam eden adli süreç kapsamında zanlıya ilişkin elektronik kelepçeye dair bir tedbir kararı bulunduğu ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen U.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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