Dolar 50,1510 +0,05%
Euro 55,9159 -0,46%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.585,33 -0,71%
EUR/USD 1,1147 -0,64%
Brent Petrol 98,00 -0,30%
--°

Gündüzlü kavşağında işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

İnegöl'de Gündüzlü Mahallesi kavşağında saat 19.00'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı; çarpışmada 9 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 20:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gündüzlü kavşağında işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza bilgileri:

İnegöl-Domaniç yolu, Tahtaköprü Mahallesi güzergâhındaki Gündüzlü Mahallesi kavşağında saat 19.00 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi. Gündüzlü Mahallesi'nden İnegöl-Domaniç yoluna çıkış yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 16 CCD 657 plakalı otomobil ile İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan Halil A. yönetimindeki 43 ADL 149 plakalı işçi servis minibüsü çarpıştı.

Yaralıların durumu:

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan Sena A., Esmanur T., Kadriye A., Esin K., Nazile Ş., Ayşe K., Ayşe Y., Öznur S. ve Meryem Ş. olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, kaza ile ilgili olarak yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE İŞÇİ SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 9 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var
images

Ambalajı değiştirilen tarihi geçmiş kanser ilaçları soruşturmasında 21 kişi tutu...
images

Diyarbakır Bağlar'da araç çarpışması: üç kişi yaralandı
images

Siirt'te yoğun sis ve karanlıkta yola çıkan koyun sürüsü kazaya yol açtı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Avrupa'nın güvenlik hattı: AB arabulucu değil, Ukrayna'nın yanında

Solhan'da jandarmadan öğrencilere trafik bilinci eğitimi

Kahire’de trabzon’u anlatan buluşma: turizm, ticaret ve kültür ön planda

Bayraktepe köprüsünde kaza: motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi var

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi