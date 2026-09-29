Dolar 48,9150 -0,15%
Euro 55,6199 -0,16%
Bist 12.355,41 -1,88%
Altın Gram 6.579,66 +0,37%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 96,18 -1,69%
--°

Güneş enerjisi küresel ölçekte nükleer enerjiyi ilk kez geride bıraktı

Rapor: 2025'te güneş enerjisi üretimi yüzde 30 arttı; rüzgârla birlikte yenilenebilirler nükleer üretimin iki katını geçerek liderliği ele aldı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 14:42

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Güneş enerjisi küresel ölçekte nükleer enerjiyi ilk kez geride bıraktı

İstanbul tanıtımında kritik veri:

Dünya Nükleer Endüstrisi Durum Raporu 2026, İstanbul'da yapılan sunumla kamuoyuna ve basına duyuruldu. 596 sayfalık rapor, 2025 yılı verilerinde güneş enerjisinin nükleer reaktörlerden daha fazla elektrik ürettiğini ve bu alanda tarihsel bir eşik aşıldığını ortaya koyuyor. Raporda, güneş ve rüzgârın birlikte ele alındığında yenilenebilir kaynakların nükleer üretimin açık ara önüne geçtiği vurgulanıyor.

raporun temel bulguları:

Rapor, 2025 verilerine göre güneş enerjisinden elektrik üretiminin %30 artarken, rüzgâr enerjisinin üretiminin %8 arttığını; nükleer enerjiden üretimde ise yalnızca %1 artış olduğunu kaydediyor. Buna paralel olarak nükleer enerjinin küresel elektrik üretimindeki payı yüzde 9’dan yüzde 8,8’e geriledi; bu düşüş 0,14 puan olarak raporlandı ve söz konusu seviye son 45 yılın en düşük oranı olarak niteleniyor. 1996’da kaydedilen %17,5 tepe seviyesiyle kıyaslandığında günümüz payı yarıdan daha az düzeyde kaldı.

ülke bazlı eğilimler:

Rapor Koordinatörü ve Yayıncısı Mycle Schneider, Çin’in nükleer programını genişletmesine rağmen geçen yıl nükleer kapasite artışına kıyasla 120 kat daha fazla yeni güneş enerjisi kapasitesi devreye aldığına dikkat çekti. Ayrıca raporda, Çin ve Hindistan’ın her birinin bugün nükleer santrallerden elde ettikleri elektriğin beş katından fazlasını rüzgâr ve güneşten ürettiği ifade ediliyor. Küresel nükleer üretim, Çin’de kaydedilen %7,6 artış sayesinde sınırlı yükseliş gösterse de, Çin dışındaki ülkelerde toplam üretim geriledi. Yıl içinde aynı zamanda yeni reaktör inşasına başlananların sayısı, 12 olarak verildi; bunlardan 9’unun Çin’de, 2’sinin Rusya’da olduğu belirtildi. Öte yandan 2025 yılında devreye alınan yeni reaktör sayısından daha fazla reaktörün kapatıldığı ve toplam işletme kapasitesinin bir miktar azaldığı raporda yer aldı.

rusya’nın rolü ve dış projeler:

Bellona Vakfı’ndan Dmitry Gorchakov, Rusya’nın yurt dışındaki nükleer inşaat ve yakıt tedarikindeki hâkimiyetini sürdürdüğünü; 2025’te AB, ABD ve Çin’e zenginleştirilmiş uranyum ihracatını artırdığını aktardı. Ancak Rusya’ya yönelik yaptırımların Rosatom’un Türkiye ve Macaristan da dâhil çeşitli yurt dışı projelerinde gecikmelere yol açtığı ve bunun sonucunda şirketin yurt dışı gelirlerinin on yıl sonra ilk kez düştüğü raporda vurgulandı.

Raporun sonuçları, elektrik üretiminde yenilenebilirlerin ivme kazandığını ve nükleer ile yenilenebilirler arasındaki farkın hızla açıldığını gösteriyor. Bu eğilimler, enerji yatırımları ve politika tercihlerinde yeni dengelerin oluştuğuna işaret ediyor; ancak rapor aynı zamanda nükleer kapasitenin bazı bölgelerde hâlâ önemli bir rol oynadığını da not ediyor.

MYCLE SCHNEİDER, &quot;NÜKLEER ENERJİ PROGRAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GENİŞLETEN TEK ÜLKE OLAN ÇİN, GEÇTİĞİMİZ...

MYCLE SCHNEİDER, "NÜKLEER ENERJİ PROGRAMINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GENİŞLETEN TEK ÜLKE OLAN ÇİN, GEÇTİĞİMİZ YIL NÜKLEER ENERJİ KAPASİTESİNDEKİ ARTIŞIN 120 KATI KADAR YENİ GÜNEŞ ENERJİSİ KAPASİTESİNİ DEVREYE ALDI" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi
images

Savaş dalgası yatırım rotalarını KKTC'ye kaydırdı
images

Hizmet sahasına yeni güç: Aksu Belediyesi altı aracı hizmete sundu
images

Salihli'de toprak analizi ücreti 900 liradan 350 liraya çekildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli'de tekstil sektörü bir araya gelerek 2030 için yol haritası çizdi

İslahiye'de kaybolan 17 büyükbaş kulak küpeleriyle sahibine kavuştu

Gazze İslam Üniversitesi'nde açılış dersi: Özvar'dan eğitim ve yeniden inşa vurgusu

Ekonomik krizlere karşı ahlak eğitimi talebi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan