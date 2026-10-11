Güneşin tadı sahile indi: Cide'de yazdan kalma gün

Sıradan bir pazar günü değil:

Kastamonu'nun Cide ilçesinde hava, hafta içindeki serin günlerin ardından 25 dereceye kadar yükseldi. Bu ılık hava, bölge sakinlerine yazdan kalma bir gün yaşattı ve sahil boyunca hareketlilik gözlendi.

Sahillerde ve yürüyüş parkurlarında:

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti; bazıları yürüyüş yapıp deniz kenarında vakit geçirirken, bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Kıyı boyunca yürüyüş yapanlar ve banklarda oturanlar dikkat çekti.

Parklar ve piknik alanları:

Parklar ve piknik alanları da doldu; aileler ve arkadaş grupları temiz havada küçük piknikler düzenleyip açık alanları değerlendirdi. Yerel halk, mevsim geçişinde gelen bu ılıman günü fırsat bilerek sosyal etkinliklere yöneldi.

Yetkililerden veya resmi kurumlardan sayısal bir veri paylaşılmamış olsa da gözlemler, bölgedeki günlük yaşamın hava koşullarına hızla tepki verdiğini gösteriyor. Cide'deki bu hareketlilik, kısa süreli de olsa yerel sosyal hayatı canlandırdı.

KASTAMONU'NUN CİDE İLÇESİNDE HAVA SICAKLIĞININ 25 DERECEYE YÜKSELMESİNİ FIRSAT BULAN VATANDAŞLAR, SAHİLDE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI.