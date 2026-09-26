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Güneşten enerji ve gölge sağlayan Kozanlı dondurmacı

Kozan'da seyyar dondurmacı Mehmet İldeniz, 3 tekerlekli elektrikli motosikletine güneş paneli taktırdı; menzili uzadı, müşterilere gölge sağladı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güneşten enerji ve gölge sağlayan Kozanlı dondurmacı

Güneşten enerji ve gölge sağlayan Kozanlı dondurmacı

Kozan ilçesinde seyyar dondurmacılık yapan Mehmet İldeniz, 3 tekerlekli elektrikli motosikletine güneş paneli taktırarak hem aracın elektrik ihtiyacını karşılamayı hem de sıcaktan korunmayı hedefledi. İlçe sokaklarında limon dondurması satan İldeniz, panel sayesinde uzun mesafelerde yaşadığı şarj sorununa çözüm buldu.

Nasıl çalışıyor:

Motosikletin üst bölümüne yerleştirilen güneş paneli, araç hareket halindeyken elektrik üretiyor ve aynı zamanda motosikletin üzerinde gölgelik sağlıyor. İldeniz, hayırseverlerin verdiği dondurmaları uzak mahallelere taşıdığını belirtti; panel olmadan önce aracın menzili 40 kilometre ile sınırlıydı.

Mehmet İldeniz şunları söyledi: "Uzak köylere giderken bisikletimle gidemiyordum. Vatandaşın hayırlarını ulaştırmak için uzak köylere gitmek istiyordum. Güneş paneli takmadan önce 40 kilometre gidebiliyordum. Şimdi güneş paneli olduğu için sürekli şarja takmıyorum. Her yere yolda kalmadan ulaşabiliyorum. Hem de gölgesinden yararlanıp mutlu oluyorum".

İlçe halkının tepkisi:

Uygulama özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor; limon dondurması almak için toplananlar paneli merakla inceliyor. Gençlerden Meryem Azdağ da İldeniz'in çözümünü överek, "Dondurmacı abimiz güneş paneli yaptırmış. Çok mantıklı ve güzel düşünmüş" dedi.

İldeniz'in güneş panelli motosikleti, hem seyyar satıcının günlük işini kolaylaştırıyor hem de mahallelerde ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmada pratik bir araç olarak öne çıkıyor.

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SEYYAR DONDURMACILIK YAPAN MEHMET İLDENİZ, 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ...

ADANA’NIN KOZAN İLÇESİNDE SEYYAR DONDURMACILIK YAPAN MEHMET İLDENİZ, 3 TEKERLEKLİ ELEKTRİKLİ MOTOSİKLETİNE GÜNEŞ PANELİ TAKTIRDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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