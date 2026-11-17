van osb'de yeşil dönüşüm hedefleri:

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, küresel iklim gündeminin yoğunlaştığı bugünlerde Van sanayisini geleceğe hazırlamak için yenilenebilir enerji ve çevre odaklı adımları hızlandırdıklarını açıkladı. Aslan, bölgedeki dönüşümün ana omurgasını güneş enerjisi yatırımlarının oluşturduğunu belirterek, hedeflerinin yalnızca enerji üretmek değil; üretimin çevresel etkisini azaltmak, maliyetleri düşürmek ve istihdamı artırmak olduğunu ifade etti.

güneş enerjisinde somut hedefler:

Mevcut durumda Van OSB sınırları içinde toplam elektrik tüketiminin yüzde 35'i güneş enerjisinden karşılanıyor. Başkan Aslan, Van’ın yıllık yaklaşık 3 bin 6 saat güneşlenme süresini avantaja çevirerek bu payı en az yüzde 70'e çıkarma hedefinde olduklarını söyledi. Yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarının yanı sıra sanayicilerle ortak enerji projelerinin artırılacağını belirten Aslan, bu adımların enerji faturalarını düşürmenin ötesinde dışa bağımlılığı azaltma ve temiz enerji kullanımını yaygınlaştırma işlevi olduğuna dikkat çekti.

altyapı, dijitalleşme ve çevresel önlemler:

Aslan, yeşil dönüşümün kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayarak elektrik, su ve doğal gaz altyapısının güçlendirilmesine, su toplama ve yeşillendirme çalışmaları ile filtreleme sistemlerinin etkin kullanımına öncelik verdiklerini anlattı. Ayrıca dijitalleşmenin ve enerji verimliliğinin sanayide birbirini destekleyen iki unsur olduğunu belirtti. Özellikle Avrupa pazarlarına ihracat yapan işletmeler için karbon emisyonlarının azaltılması ve çevre standartlarına uyumun giderek kritik hâle geldiğini ifade ederek, Van sanayisini bu değişime hazırladıklarını kaydetti.

Van OSB yönetiminin planları arasında altyapı iyileştirmeleri, sanayi parsellerinde enerji verimliliğine yönelik düzenlemeler ve atık yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması yer alıyor. Bu çalışmaların üretim maliyetleri üzerindeki etkisi kadar, işletmelerin rekabet gücünü ve ihracat imkanlarını koruma açısından da önemli olduğu vurgulandı.

küresel gündemle örtüşen yerel adımlar:

Aslan, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) gündeminin temiz enerji, elektrifikasyon, sıfır atık ve düşük karbonlu üretim başlıklarıyla sanayi politikalarını yeniden şekillendirdiğini belirtti. Van OSB’deki uygulamaların bu küresel vizyonla örtüştüğünü söyleyen Aslan, bölgedeki adımların kentin gelecekteki rekabet gücü bakımından kritik rol oynayacağını ifade etti.

Aslan, Van’ın güneş potansiyelini üretime ve istihdama dönüştürmenin hem ekonomik hem de çevresel boyutları olduğunu şu sözlerle özetledi:

Van’ın güneşini enerjiye, enerjisini üretime, üretimini istihdama ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek en temel hedefimizdir.

Bu yaklaşımın, rekabetin sadece üretim miktarıyla değil; üretimin hangi enerjiyle yapıldığı, ne kadar kaynak tüketildiği ve çevreye ne kadar etkide bulunulduğuyla da ölçüleceği bir döneme yanıt verdiği belirtildi. Van OSB yönetimi, bugünden atılan adımlarla hem yerel işletmelerin yüklerini azaltmayı hem de bölgeyi çevreye duyarlı bir sanayi merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, COP31 İLE KÜRESEL GÜNDEMİN İLK SIRASINA YERLEŞEN YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE VAN SANAYİSİNİ GELECEĞE HAZIRLADIKLARINI BELİRTEREK, “VAN'IN GÜNEŞİNİ ENERJİYE, ENERJİSİNİ ÜRETİME, ÜRETİMİNİ İSTİHDAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA DÖNÜŞTÜRMEK EN TEMEL HEDEFİMİZDİR" DEDİ.