Güney Avrupa uçuşlarında sınırlı süreli indirim fırsatı: THY kampanyası

THY’den sınırlı kontenjanlı Güney Avrupa kampanyası

Türk Hava Yolları, Güney Avrupa ve Balkan destinasyonlarına yönelik yeni bir bilet kampanyası başlattı. Şirketin açıklamasına göre kampanya, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak ve bilet alım ile seyahat dönemleri önceden belirlendi.

kampanya ve seyahat tarihleri:

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletlerini 28 Eylül - 9 Ekim 2026 tarihleri arasında satın almaları gerekiyor. Alınan biletlerle gidiş-dönüş seyahatler 1 Kasım 2026 - 28 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek.

fiyatlar ve destinasyon grupları:

Kampanya kapsamında açıklanan taban fiyatlar şehir gruplarına göre farklılık gösteriyor. Balkanlar ve Kuzey Yunanistan hattında başlangıç fiyatları; Priştine ve Üsküp 119 dolar, Saraybosna 129 dolar, Tiran 139 dolar, Podgorica, Atina ve Selanik 149 dolar olarak belirlendi.

Orta segment destinasyonlarda fiyatlar şu şekilde: Ljubljana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla 189 dolar; Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga ve Valensiya 199 dolar.

Batı Avrupa ve Portekiz ile Fransa hatlarında ise başlangıç fiyatları daha yüksek. Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo 209 dolar, Porto 219 dolar, Lizbon, Paris ve Nice 229 dolar seviyesinden başlayan biletler kampanya kapsamına dahil edildi.

rezervasyon kanalları ve fiyat farklılıkları:

THY, belirtilen başlangıç fiyatlarının yalnızca şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak satın almalarda geçerli olduğuna dikkat çekti. Acente ve bilet satış ofislerinde fiyatların farklılık gösterebileceği açıklandı. Kampanya kontenjanının sınırlı olması nedeniyle erken rezervasyon öneriliyor.

Yolcular kampanya koşullarını ve sınırlamaları satın alma sırasında kontrol etmeli; bilet değişiklik, iptal veya iade şartları, seçilen tarife türüne göre değişiklik gösterebilir.

TÜRK HAVA YOLLARI, GÜNEY AVRUPA DESTİNASYONLARINA YÖNELİK AVANTAJLI FİYATLAR İÇEREN YENİ BİR BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI.