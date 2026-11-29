Meteoroloji uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan duyuruda, Güney Ege'de pazartesi gününden itibaren kuvvetli rüzgârların fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Açıklamada fırtınanın deniz ulaşımında aksamalar yaratabileceğine dikkat çekildi ve ilgili tarafların tedbirli olması istendi.

Beklenen şiddet ve zamanlama:

Merkezin tahminine göre rüzgâr, 30 Kasım Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına şeklinde esecek. Rüzgâr hızının saatte 50 ila 75 kilometre arasında olması bekleniyor. Fırtınanın etkisini 2 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra kaybetmesinin öngörüldüğü belirtildi. Uyarının geçerlilik süresi 30 Kasım 00.00 - 2 Aralık 20.00 olarak verildi.

Deniz ulaşımına olası etkiler:

Meteoroloji, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada ilgili birimler ve denizcilerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı. Planlanan seferler ve deniz trafiğini doğrudan ilgilendiren faaliyetler için resmi uyarıların takip edilmesi önem taşıyor.

Halkın ve denizle bağlantılı faaliyet yürütenlerin, duyurulan tarihler ve saatler içinde resmi meteorolojik bilgilendirmeleri izlemeleri ve gerektiğinde erteleme veya ek önlem alma yönünde adım atmaları öneriliyor.

GÜNEY EGE'DE PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİLİ OLMASI BEKLENEN FIRTINA NEDENİYLE DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR YAŞANABİLECEĞİ UYARISI YAPILDI.