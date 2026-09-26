Güney Kafkasya'da barış gündeminin ilerlemesi bölgeyi umut vadeden bir merkeze dönüştürdü

Azerbaycan, BM Genel Kurulu'nda barış sürecinin önemini vurguladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, küresel güvenin yeniden tesisinin uluslararası hukuka, egemen eşitliğe ve barış içinde bir arada yaşama ilkelerine saygı gösterilmesiyle başladığını belirtti. Bayramov, Güney Kafkasya'da sürdürülen barış ve istikrar çabalarının tam olarak bu ilkeler üzerine inşa edildiğini söyledi.

barış teklifinin temel ilkeleri:

Bayramov, Azerbaycan'ın Ermenistan'a sunduğu barış teklifinin, tarafların birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanımasına ve saygı göstermesine dayandığını kaydetti. Bu yaklaşımın uluslararası hukukun norm ve ilkeleriyle tam uyumlu olduğunu belirten bakan, normalleşme çabalarının somut adımlarına işaret etti.

Geçen yıl ağustos ayında düzenlenen Washington Barış Zirvesi'nde Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin, dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın şahitliğinde imzaladıkları Ortak Bildiri'nin tarihi sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Bayramov, tarafların barışın tesisine ilişkin paraflanmış ikili anlaşmayı da karşılıklı olarak parafladıklarını ve şu anda fiili olarak barışa ulaşılmış bulunduğunu belirtti.

ekonomik normalleşme ve bağlantısallık adımları:

Bakan konuşmasında, normalleşme sürecinin bölgeye somut ekonomik faydalar getirdiğini vurguladı. Azerbaycan'ın tek taraflı olarak transit kısıtlamalarını kaldırdığını, buna bağlı olarak malların Ermenistan'a ve Ermenistan'dan taşınmasının kolaylaştığını ifade etti. Ayrıca iki ülke arasında ikili ticari ilişkilerin kurulmaya başlandığını ve Azerbaycan'ın uluslararası piyasalardaki istikrarsızlığa rağmen düzenli olarak Ermenistan'a stratejik öneme sahip petrol ürünleri tedarik ettiğini belirtti.

Bayramov, barış gündeminin ilerletilmesiyle tüm bölgenin istikrar, bağlantısallık ve somut ekonomik kazanımlar açısından umut vadeden bir merkez hâline geldiğini söyledi. Bu sürecin geri döndürülemezliğini sağlamak için paraflanmış ikili anlaşmanın imzalanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

yeniden inşa, mayın temizliği ve kayıpların akıbeti:

Azerbaycan hükümetinin yürüttüğü geniş çaplı yeniden imar çalışmalarının işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden yaşama dönmesini sağladığını aktaran Bayramov, bir zamanlar harabeye dönüşmüş alanların bugün modern yerleşimlere dönüştüğünü söyledi. Bakan, bugün 90 binden fazla kişinin kurtarılan bölgelerde yaşadığını, eğitim gördüğünü ve çalıştığını belirtti.

Bayramov, toprakların mayınlar ve diğer patlayıcı cihazlarla geniş çapta kirlenmiş olmasının yeniden yapılanma ve geri dönüş sürecini zorlaştırdığını vurguladı. 2020 yılındaki kurtarmaların ardından kadın ve çocuklar dahil olmak üzere 400'den fazla kişinin mayın mağduru olduğunu ve son 30 yılda mayın mağdurlarının toplam sayısının 3 bin 500'ü aştığını hatırlattı.

Ayrıca çatışma sonucunda kaybolan yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin ve yerinin belirlenmesinin yalnızca hesap verebilirlik ve mağdurların hakları açısından değil, aynı zamanda çatışma sonrası uzlaşma ve normalleşme için de büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Bayramov, Azerbaycan'ın insani mayın temizliğini insan haklarını güvence altına almak amacıyla resmi olarak kendi 18. Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amacı olarak ilan ettiğini bildirdi.

Konuşmasını, normalleşme sürecinin tamamlanabilmesi için geriye kalan engellerin ortadan kaldırılmasının ve paraflanmış anlaşmanın imzalanmasının kritik önemde olduğunun altını çizerek sürdüren Bayramov, bölgesel istikrar ve kalkınma hedeflerine ulaşılmasının karşılıklı irade ve uygulama gerektirdiğini ifade etti.

AZERBAYCAN DIŞİŞLERİ BAKANI CEYHUN BAYRAMOV, ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN, 81. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL KURULU’NDA KONUŞTU.