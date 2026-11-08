Güney Kore kooperatif heyeti Gökova fidanlığında dostluk izleri bıraktı

Güney Kore heyeti muğla’da orman ve kooperatifçilik temaslarında bulundu

Ormancılık ve kooperatifçilik konularında incelemelerde bulunmak üzere Muğla'ya gelen Güney Kore Ulusal Ormancılık Kooperatifleri Federasyonu (NFCF) heyeti, programlarının ikinci gününde Gökova Orman Fidanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette fidanlık yetkilileri ve bölge yöneticileri heyete eşlik ederek alan ve üretim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Fidanlıkta karşılanma ve eşlik eden isimler:

Ziyarette, Bölge Müdürümüz Mustafa Ülküdür, Bölge Müdür Yardımcıları Özgür Cılız ve Ersen Çetin ile Fidanlık Müdürü İsmet Dokur heyete refakat etti. Konuk heyete ev sahipliği yapan OR-KOOP Genel Başkanı Ahmet Çetiner, Genel Başkan Yardımcıları Eray Çiçek ve çeşitli kooperatif başkanları program boyunca delegasyonla birlikte hareket etti.

Dostluk fidanları ve tesis ziyaretleri:

Fidanlık programının ardından Muğla-Fethiye karayolunun Balcılar Köyü kavşağı yakınındaki MUKOBİRLİK tesisinde iki ülke kooperatifçiliğinin anısına dostluk fidanları dikildi. Heyet ayrıca Köyceğiz Kavakarası'nda bulunan Sığla Yağı Üretim Tesisi ile Beyobası'ndaki süs bitkisi üretim seralarını gezerek yerel üretim ve işleyiş hakkında bilgi aldı.

Programın tamamlanmasının ardından Güney Kore heyeti Muğla'dan ayrıldı. Ziyaret, iki ülke arasında ormancılık ve kooperatifçilik alanlarında iş birliği ve deneyim paylaşımına zemin oluşturmayı hedefledi.

GÜNEY KORE’Lİ KOOPERATİFÇİLERDEN GÖKOVA FİDANLIĞINA ZİYARET