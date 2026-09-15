Güney Lübnan'da okullar ve mevziler hedef alındı: en az bir ölü

İsrail’in güney Lübnan saldırılarında en az bir kişi öldü

İsrail’in Lübnan’ın güneyini hedef alan son saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti. Lübnan basını, Baraachit kasabasında makineli tüfek ateşiyle vurulan kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

vurulan yerler ve yarattığı hasar:

Saldırılarda Kafr Tabnit kasabasındaki Mahmud Fakih devlet okulu binasının yıkıldığı, Hanin kasabası ile Kantara, Zawtar al-Sharqiya ve al-Fawqa kasabaları arasındaki Ain al-Samahiya bölgesinde de geniş çaplı hasar meydana geldiği aktarıldı.

UNIFIL mevzisine yakın isabet:

İsrail jetlerinin, Hanin kasabasında bulunan bir Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzisinin yakınını vurduğu bildirildi. Kaynaklar, mevzinin doğrudan hedef alınıp alınmadığına ilişkin net bir tespitte bulunmuyor.

İsrail ordusundan saldırıların amacı ve operasyon ayrıntıları hakkında henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Bölgedeki olaylar, Lübnan basını ve yerel kaynaklar tarafından bildirilmeye devam ediyor.

İsrail’in Lübnan’ın güneyini hedef alan son saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki bir okul yıkılırken, İsrail jetleri ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzisinin yakınını vurdu.