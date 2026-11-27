Güney Mahallesi'nde cami inşaatında önemli adım

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Güney Mahallesi'nde yapımı süren Hacı Muharrem Camisi inşaatında temel çalışmalarını yerinde inceledi. Söğüt, ziyaret sırasında temel demirlerinin ilk bağlantısını yaparak sürece fiilen katkı sağladı.

Çalışmalar ve yerel katılım:

Ziyarette cami dernek başkanı Hacı Bedir Şendoğan ile görüşen Söğüt, projedeki son durum hakkında bilgi aldı. Güney Mahallesi muhtarı Yakup Koçver de çalışmalara eşlik ederek yerel temsilcilerin sürece dahil olduğunu gösterdi. Başkan Söğüt temel demirlerinin bağlanması çalışmalarına katılarak ilk demir bağını gerçekleştirdi ve bu an, projenin ilerleyişi açısından sembolik bir önem taşıdı.

Camilerin toplumsal rolü:

Söğüt, ziyaretinde camilerin yalnızca ibadet mekânı olmanın ötesinde kardeşlik, dayanışma ve birlikteliğin sembolleri olduğunu vurguladı. Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever vatandaşların katkılarını özellikle dile getirdi. Söğüt, caminin birlik ve beraberlik içinde tamamlanmasını dileyerek mahalle halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Temel atma ve demir bağlama aşamaları, inşaatın sağlamlığı ve projenin devamı açısından kritik kabul ediliyor. Bu aşamada yerel yönetimin ve sivil katılımın görünürlüğü, projenin toplumsal kabulünü ve sahiplenilmesini artırıyor. Hacı Muharrem Camisi'nin tamamlandığında hem ibadet hem de mahalle buluşmaları için yeni bir merkez olması bekleniyor.

Başkan Söğüt'ün ziyareti, sürecin takip edildiğinin ve belediyenin inşa çalışmalarına destek verdiğinin somut bir göstergesi olurken, cami inşaatı mahallede birlik mesajlarını güçlendirdi.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ŞENER SÖĞÜT, GÜNEY MAHALLESİ'NDE YAPIMI SÜREN HACI MUHARREM CAMİSİ'NİN İNŞAATININ TEMEL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ. SÖĞÜT, TEMEL DEMİRLERİNİN İLK BAĞLANTISINI DA KENDİSİ YAPTI.