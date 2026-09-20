Güney Marmara'da hasat başladı, verim iyi ama üretici zararda

Güney Marmara'da zeytin sezonu başladı

Güney Marmara Bölgesi'nde zeytin hasadı başladı. Bandırma'nın Hıdırköy Mahallesi'nde 31 yıldır çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Hayri Onur Eken, bu yıl verimin iyi olduğunu ancak üreticinin artan maliyetler nedeniyle ekonomik kaygı içinde olduğunu söyledi.

hasat ve verim değerlendirmesi:

Eken, bölge için bu yılın 'var yılı' olduğunu belirtti. Tane iriliğinin geçen yıllara göre daha küçük seyrettiğini aktaran Eken, buna rağmen ağaçlarda gözlemlenen verimin iyi olduğunu ifade etti. Eken'in sözleriyle, 'Bu sene biraz tane küçük olmasına rağmen, gördüğüm kadarıyla iyi ve verimli olacak.' Ancak üreticilerin genel maliyet baskısı nedeniyle kazanç sağlama konusunda karamsar olduğu vurgulandı.

Eken ayrıca Avrupa'da, özellikle İspanya'da yaşanan kuraklığın kıtadaki zeytin üretimini olumsuz etkilediğini, bunun bölge piyasaları ve küresel arz beklentileri üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

maliyetler, fiyat beklentileri ve piyasa sorunları:

Üretim maliyetlerindeki artışın çiftçiyi zorladığını söyleyen Eken, zeytin toplama maliyetinin kilogram başına yaklaşık 20 TL olduğunu aktardı. Eken, yağlık zeytin fiyatının bu sezon 35-40 TL bandında oluşmasının beklendiğini, ancak toplam üretim maliyetinin kilogram başına en az 60 TL seviyesine ulaştığını ifade etti ve bu şartlarda üreticinin para kazanmasının mümkün görünmediğini dile getirdi.

Zeytinyağı üretimine ilişkin de bilgi veren Eken, kendi üretimlerinde zeytinyağının yaklaşık 1.700 TL maliyetle elde edildiğini ve yaklaşık 2.000 TL civarında satışa sunulduğunu belirtti. Piyasada 800-1.000 TL seviyesinde satılan ürünlerin de bulunduğunu, sektörde sahte ve karışım yağların sorun yarattığını söyledi.

Güney Marmara'da başlayan hasadın önümüzdeki günlerde bölgede yoğunlaşması bekleniyor; üreticilerin fiyat ve maliyet dengesine ilişkin endişeleri ise sürüyor.

GÜNEY MARMARA’DA ZEYTİN HASADI BAŞLADI