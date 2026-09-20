Dolar 48,7855 +0,05%
Euro 56,0168 +0,03%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.911,23 -0,42%
EUR/USD 1,1486 -0,03%
Brent Petrol 98,85 -0,44%
--°

Güney Marmara'da hasat başladı, verim iyi ama üretici zararda

Güney Marmara'da zeytin hasadı başladı; verim iyi görünse de yükselen maliyetler üreticiyi zora sokuyor, kilogram başına en az 60 TL masraf hesaplanıyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 12:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güney Marmara'da hasat başladı, verim iyi ama üretici zararda

Güney Marmara'da zeytin sezonu başladı

Güney Marmara Bölgesi'nde zeytin hasadı başladı. Bandırma'nın Hıdırköy Mahallesi'nde 31 yıldır çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Hayri Onur Eken, bu yıl verimin iyi olduğunu ancak üreticinin artan maliyetler nedeniyle ekonomik kaygı içinde olduğunu söyledi.

hasat ve verim değerlendirmesi:

Eken, bölge için bu yılın 'var yılı' olduğunu belirtti. Tane iriliğinin geçen yıllara göre daha küçük seyrettiğini aktaran Eken, buna rağmen ağaçlarda gözlemlenen verimin iyi olduğunu ifade etti. Eken'in sözleriyle, 'Bu sene biraz tane küçük olmasına rağmen, gördüğüm kadarıyla iyi ve verimli olacak.' Ancak üreticilerin genel maliyet baskısı nedeniyle kazanç sağlama konusunda karamsar olduğu vurgulandı.

Eken ayrıca Avrupa'da, özellikle İspanya'da yaşanan kuraklığın kıtadaki zeytin üretimini olumsuz etkilediğini, bunun bölge piyasaları ve küresel arz beklentileri üzerinde etkili olabileceğini belirtti.

maliyetler, fiyat beklentileri ve piyasa sorunları:

Üretim maliyetlerindeki artışın çiftçiyi zorladığını söyleyen Eken, zeytin toplama maliyetinin kilogram başına yaklaşık 20 TL olduğunu aktardı. Eken, yağlık zeytin fiyatının bu sezon 35-40 TL bandında oluşmasının beklendiğini, ancak toplam üretim maliyetinin kilogram başına en az 60 TL seviyesine ulaştığını ifade etti ve bu şartlarda üreticinin para kazanmasının mümkün görünmediğini dile getirdi.

Zeytinyağı üretimine ilişkin de bilgi veren Eken, kendi üretimlerinde zeytinyağının yaklaşık 1.700 TL maliyetle elde edildiğini ve yaklaşık 2.000 TL civarında satışa sunulduğunu belirtti. Piyasada 800-1.000 TL seviyesinde satılan ürünlerin de bulunduğunu, sektörde sahte ve karışım yağların sorun yarattığını söyledi.

Güney Marmara'da başlayan hasadın önümüzdeki günlerde bölgede yoğunlaşması bekleniyor; üreticilerin fiyat ve maliyet dengesine ilişkin endişeleri ise sürüyor.

GÜNEY MARMARA’DA ZEYTİN HASADI BAŞLADI

GÜNEY MARMARA’DA ZEYTİN HASADI BAŞLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şanlıurfa’da ev yapımı isota yönelim güçlendi, kilogramı 500 liraya çıktı
images

Bandırma enstitüsünde su ürünleri için yeni histoloji laboratuvarı
images

Sabancı Holding COP31'in elektrifikasyon partneri olarak dönüşümü sahada uygulay...
images

Karadeniz'de tropik seralar: 20 türle yeni tarım fırsatları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de iş yeri sahibini 'suç örgütü mensubuyum' diye tehdit eden iki kişi yakalandı

Sincan'da akülü aracıyla balon satan genç köprüden düşerek hayatını kaybetti

Sincan İstasyon Mahallesi'nde ters yön kazası: motosiklet sürücüsü yaralandı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı