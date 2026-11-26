Sel ve fırtına bölgede ağır hasar bıraktı

Brezilya’nın güney ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, sel ve ani su baskınlarına neden oldu. Olaylarda elektrik kesintileri ve ev ile altyapıda hasarlar meydana geldi; yetkililer toplam can kaybının 8 olduğunu bildirdi.

Parana'da geniş çapta etkilenen nüfus ve tesis hasarları:

Parana eyaletinin farklı belediyelerinde yaklaşık 10 bin kişinin selden etkilendiği bildirildi. Eyaletteki sel olaylarında 6 kişi hayatını kaybetti. Motor sporlarının yapıldığı Zilmar Beux Uluslararası Pisti tesisinde şiddetli fırtına büyük hasara yol açtı; pencereler kırıldı, mobilyalar savruldu ve çalışanların zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Sao Paulo eyaletinde toprak kayması ve can kaybı:

Sao Paulo eyaletine bağlı Monte Alegre do Sul belediyesinde meydana gelen toprak kaymasında evleri toprak altında kalan 21 yaşındaki bir kadın ile 1 yaşındaki oğlu yaşamını yitirdi.

Sel, ani su baskınları ve elektrik kesintileri nedeniyle bölgede yaşam ve altyapı zarar gördü; yetkililerden gelen ilk açıklamalarda durumun ciddiyeti vurgulandı.

Brezilya'nın güney ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.