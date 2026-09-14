Dolar 48,6137 +0,12%
Euro 56,0635 -0,46%
Bist 14.282,90 -1,27%
Altın Gram 6.743,26 -2,14%
EUR/USD 1,1529 -0,62%
Brent Petrol 108,96 +4,16%
--°

Güneyçalıca'da kümeste çıkan yangın 24 bin civcivin telef olmasına yol açtı

Bolu'nun Göynük ilçesi Güneyçalıca köyündeki etlik piliç kümesinde çıkan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu; itfaiye yangını kısa sürede söndürdü.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Güneyçalıca'da kümeste çıkan yangın 24 bin civcivin telef olmasına yol açtı

Olayın gelişimi

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştirilen bir kümeste yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak kümes içindeki yoğun alev ve duman nedeniyle büyük ölçüde zarar meydana geldi. Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu.

Etki ve belirsizlikler:

Yangının çıkış nedenine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı; soru işaretleri devam ediyor. Bu büyüklükte bir telef, işletme açısından önemli üretim ve ekonomik kayıplara neden olabilir. Olayla ilgili detayların netleşmesi için teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Yetkililer ve kümeste görevli çalışanlar tarafından yapılacak açıklamalar, yangının nedenine ve oluşan zararın kapsamına ilişkin daha somut bilgiler sağlayacaktır.

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİLEN BİR KÜMESTE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 24 BİN...

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİLEN BİR KÜMESTE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 24 BİN CİVCİV TELEF OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'de yerdeki Türk bayrağını alan kurye valilikte kabul edildi
images

Adapazarı'da hastane önünde kaza: polis aracındaki iki görevli de yaralandı
images

Kurtlar Vadisi ekibinden üç senarist Kozinoğlu soruşturması kapsamında adliyeden...
images

Kene ısırığı tedaviye rağmen can aldı: Z.P Akçicek'te toprağa verildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eğitime destek: Tunceli'de 500 öğrenciye kırtasiye paketi

Gaziantep Kolej Vakfı 63 yılda da çağdaş eğitimin çınarı

Samanlı çevre bağlantı yolunda 2,8 kilometrelik bölüm sathi kaplamayla yenilendi

Sungurlu'da ingilizce destekli kimya laboratuvarı sanayiye nitelikli iş gücü yetiştirecek

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi