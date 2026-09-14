Güneyçalıca'da kümeste çıkan yangın 24 bin civcivin telef olmasına yol açtı

Olayın gelişimi

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştirilen bir kümeste yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Olayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Müdahale ve sonuç:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak kümes içindeki yoğun alev ve duman nedeniyle büyük ölçüde zarar meydana geldi. Yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu.

Etki ve belirsizlikler:

Yangının çıkış nedenine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı; soru işaretleri devam ediyor. Bu büyüklükte bir telef, işletme açısından önemli üretim ve ekonomik kayıplara neden olabilir. Olayla ilgili detayların netleşmesi için teknik inceleme ve hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Yetkililer ve kümeste görevli çalışanlar tarafından yapılacak açıklamalar, yangının nedenine ve oluşan zararın kapsamına ilişkin daha somut bilgiler sağlayacaktır.

BOLU’NUN GÖYNÜK İLÇESİNDE ETLİK PİLİÇ YETİŞTİRİLEN BİR KÜMESTE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 24 BİN CİVCİV TELEF OLDU.