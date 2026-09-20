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Güney'de ilk hasat coşkusu: Antep fıstığı üreticiyi umutlandırdı

Denizli'nin Güney ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde sezonun ilk Antep fıstığı hasadı yapıldı; üreticiler verim ve kalite artışı için umutlu.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Güney'de ilk hasat coşkusu: Antep fıstığı üreticiyi umutlandırdı

Hasat sahnesi Karaağaçlı Mahallesi'nde kuruldu

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi'nde sezonun ilk Antep fıstığı hasadı gerçekleştirildi. Bahçede düzenlenen etkinlikte üreticilerin emekleriyle yetişen ürünler toplandı ve bölgedeki tarımsal faaliyetler için moral oluşturdu.

Etkinlikteki değerlendirmeler:

Etkinliğe Güney Kaymakamı Adem Can Okur ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kadir Demirci katıldı. Bahçe sahibi Mehmet Çeliker ile yapılan görüşmelerde hasat dönemi, ürün verimliliği ve kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar ele alındı. Katılımcılar, sezonun ilk hasadının üreticilere motivasyon sağladığını belirtti.

Üretimi geliştirme çalışmaları:

Denizli'nin tarımsal üretiminde önemi artan Antep fıstığına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. İlçe yetkilileri, üreticilerin daha kaliteli ve verimli bir sezon geçirmesi için saha çalışmaları ve teknik desteklerin devam edeceğini vurguladı. Yerel üretimin güçlendirilmesi, bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

DENİZLİ’NİN GÜNEY’İNDE FISTIK BEREKETİ

DENİZLİ’NİN GÜNEY’İNDE FISTIK BEREKETİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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