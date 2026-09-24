Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6637 +0,00%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.759,62 -0,33%
EUR/USD 1,1377 -0,10%
Brent Petrol 106,74 +3,55%
--°

Güneydoğu merkezli deprem Elazığ'da yaşamı sekteye uğrattı

Güneydoğu'da gerçekleşen deprem Elazığ'da korkuya yol açtı; vatandaşlar sokaklara çıktı, açık alanlara yöneldi ve yetkililer inceleme başlattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Güneydoğu merkezli deprem Elazığ'da yaşamı sekteye uğrattı

deprem sonrası durum:

Güneydoğu merkezli bir sarsıntı, Elazığ kentinde kısa süreli paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaş, binalardan çıkarak sokaklara ve açık alanlara yöneldi. Olayın ardından kent merkezinde tedbir amaçlı yoğun bir dışarı çıkma gözlendi.

vatandaşların tepkisi:

Bazı insanlar cep telefonlarıyla birbirleriyle iletişim kurarken, birçok aile ve birey güvenli kabul ettikleri meydan, park ve geniş caddelerde toplandı. Sokaklarda görülen kalabalık, sosyal yaşamın kısa süreliğine durmasına yol açtı; insanlar birbirlerine durumu anlattı ve bilgi alışverişinde bulundu.

yetkililerin çalışmaları:

İl ve ilçe birimleri ile afet koordinasyon ekipleri, gelen ihbarları değerlendirip saha tespitlerine başladı. Yapılan kontrollerde henüz geniş çaplı hasar veya can kaybına ilişkin teyit edilen bilgi paylaşılmadı; yetkililer vatandaşları tedbirli olmaya, resmi açıklamaları takip etmeye çağırdı.

Olayın ardından kentte geçici olarak artan hareketlilik ve kontrol çalışmaları devam ediyor; yetkililerden gelecek resmi bilgiler, durumun netleşmesine yardımcı olacak.

Güneydoğu&#039;daki deprem Elazığ&#039;da vatandaşları sokağa döktü

Güneydoğu'daki deprem Elazığ'da vatandaşları sokağa döktü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı
images

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi
images

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşa...
images

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği