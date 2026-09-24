Güneydoğu'da deprem sonrası zeminde çatlaklar oluştu

deprem sonrası zemin çatlakları:

Güneydoğu'da meydana gelen deprem nedeniyle bazı noktalarda zeminde çatlama meydana geldi. Oluşan çatlaklar, bölgedeki arazi yüzeyinde gözlemlenebilir düzeyde farklılıklar gösterdi.

inceleme ve tespit çalışmaları:

Yerel ekipler ve yetkililer, çatlakların yayılımını ve olası risk alanlarını belirlemek üzere saha incelemeleri yürütüyor. Yapılacak değerlendirmeler, zemindeki deformasyonun boyutu ve ileride oluşturabileceği riskler hakkında net bir tablo sağlayacak.

Güneydoğu'da meydana gelen deprem nedeniyle zeminde çatlama meydana geldi